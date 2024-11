El Liverpool busca frenar racha de 7 derrotas ante un vulnerable Real Madrid

Rebeca Henríquez

Este martes arranca la jornada 5 de la fase de liga en la UEFA Champions League, con duelos candentes como el Liverpool vs Real Madrid, partido que se jugará en el Anfield. Los merengues buscarán redimirse tras caer ante el Milán en el Santiago Bernabéu, mientras que los ingleses tendrán la oportunidad de sacar la primera victoria en 8 partidos ante un vulnerable cuadro merengue.

En las diferentes competiciones europeas el Liverpool ganó los primeros tres enfrentamientos contra el Madrid entre 1981 y 2009. Pero luego de esa fecha los ingleses no volvieron a conocer la victoria ante los españoles, y han sufrido siete derrotas y un empate.

El Liverpool es el único equipo de la actual competición que ha generado todas las victorias posibles de las cuatro fechas disputadas; el Real Madrid ha perdido dos de sus últimos tres partidos, contra el Milán y el Lille. Sin embargo, esta es la oportunidad para los blancos se redimin, porque el equipo nunca ha perdido tres partidos al hilo en una fase de grupos, y si lo hace esta sería la primera vez.

En La Liga ,actualmente, los blancos son colíderes, con 30 unidades, por debajo del Barcelona, y este fin de semana consiguieron una victoria a costa del Leganés (3-0). Por otra parte, en la Premier League, el Liverpool está en la cima con 31 unidades, a 8 puntos de diferencia el Manchester City en la segunda posición y llegarán tras una victoria de 2-3 ante el Southampton.

Duelos de la jornada de martes

La jornada arrancará a las 11:45 de la mañana de hoy martes, con la visita del Milan al Bratislava. El segundo partido en este horario será el Sparta Praga vs Atlético de Madrid.

A las 2:00 p.m. se enfrentará el Barcelona contra el Brest, equipo que la jornada anterior se impuso 5-2 ante el Estrella Roja. El equipo rival también ganó la jornada anterior 1-2 contra el Sparta.

A la misma hora se enfrentarán Bayern Leverkusen vs Salzburgo, Bayern Múnich vs PSG, Inter vs Leipzig, City vs Feyenoord, Sporting vs Arsenal, y Young Boys vs Atalanta.

Jornada del miércoles

Aparte del partido que ofrecerán el Madrid y el Liverpool, el Estrella Roja vs Stuttgart y el Sturm vs Girona, arrancarán la jornada de miércoles a las 11:45 a.m.

A las 2:00 p.m. Aston Villa vs Juventus, Bolonia vs Lille, Celtic vs Club Brujas, Dinamo vs Dortmund, Mónaco vs Benfica, y el PSV vs Shakhtar.

