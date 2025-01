EL LENGUAJE DEL NACIONALSOCIALISMO Y LA POLÍTICA BASADA EN NARRATIVAS (Video)

POR: JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

La española Irene Ergueta Elorza, nos presenta su trabajo de fin de grado en traducción e interpretación con fecha de dos mil diecisiete, titulado “El lenguaje del nacionalsocialismo: análisis lingüístico de la connotación propagandística nazi y propuestas de su traducción al castellano” (https://repositorio.comillas. edu/xmlui/bitstream/handle/ 11531/21657/TFG001530.pdf? sequence=1).

Ella nos dice que, a lo largo de la historia, el lenguaje ha resultado un instrumento esencial, en la consecución de objetivos políticos. El registro lingüístico establece un mapa, la estrategia y la intención subyacente para alcanzar los objetivos políticos. Afirma que las palabras, sustentan la labor propagandística que permite al gobierno totalitario, dominar a la población. Por su medio, se consigue anular su conciencia, al encauzar sus sentimientos y actitudes hacía la dirección deseada. Entonces, la palabra, constituyó un aporte esencial al nacionalsocialismo, ya que permitió al régimen llevar a cabo la barbarie.

La lengua alemana se dogmatizó según las prescripciones del nacionalsocialismo. La creación del Ministerio de Propaganda permitió el control de los medios de comunicación. De esta manera, la prensa quedó sometida a las directrices del partido. Cada semana, corresponsales y directores de todos los periódicos recibían instrucciones sobre lo que deberían escribir. La censura se apoderó de la prensa escrita y de la radio. La Secretaria de Prensa del Reich controlaba el setenta por ciento de las publicaciones.

Los nazis no solo buscaban ejercer el control sobre la población, pretendían forjar una única identidad en torno a una comunidad pura, en términos raciales e ideológicos, con un destino mesiánico común. El lenguaje resultó una herramienta clave, para lograr adoctrinar al pueblo. Palabras claves, sintaxis y formulaciones especiales, construían un puente que lograba conectar el mensaje, con el subconsciente del individuo. La propaganda del nacionalsocialismo, se centraba en encauzar emociones latentes de la nación hacia su propio beneficio. La propaganda nazi tuvo dos periodos: el primero, tiempo de lucha, la propaganda tenía un tono agresivo cuando se refería a la República de Weimar. El segundo, el tercer Reich, interiorizó un estilo agitador en sus discursos y le confirió oficialidad.

Como método de adoctrinamiento, la importancia de la repetición del contenido de forma asidua y persistente resultó efectivo. Y el fomento del colectivismo, aumentaba la vulnerabilidad del público, ya que la multitud se vuelve más propicia a la credulidad. El nacionalsocialismo le atribuía relevancia a las “palabras claves” y fomentó la creación de unidades léxicas. La propaganda buscaba ensalzar la grandeza del Reich, asociada a emociones positivas. Imágenes, símbolos y adjetivos conseguían evocar la grandeza en el público. Se recurría a terminología religiosa, para dotar al Führer de carácter divino. Expresiones del “lenguaje de las trincheras”, se integraban en el idioma cotidiano y llamaban a la acción para luchar por el régimen. Se les atribuía gran relevancia a los elementos racistas, para lo cual se utilizaba terminología propia del campo biológico que permitía justificar el social darwinismo.

Ciertas técnicas maximizaban los efectos de la propaganda, como el empleo desmesurado de la exageración a través de superlativos. Se solía referirse al enemigo con insultos de gran explicidad. Para eludir a derrotas militares o medidas potencialmente impopulares se adoptaban eufemismos. El lenguaje y otros medios como fotografías, películas y música, ejercían una influencia ilegitima sobre la audiencia, sin que se percataran del verdadero móvil subyacente. Los métodos que permitían manipular al receptor eran, primero, problema-reacción-solución, conseguía que el público comprendiera, mediante la sugestión, la necesidad de aplicar la solución que se les proponía.

Segundo, conectar con los sentimientos del receptor, para bloquear su capacidad racional y acceder a su inconsciente. Tercero, el orador adquiere consciencia de las demandas del pueblo, para enfocar su planteamiento manipulativo hacía las mismas. Y cuarto, el elemento primordial de control mental es la estrategia de la distracción, para mantener ocupada a la audiencia. Otra metodología era subrayar las características positivas propias, así como los aspectos negativos del oponente. La dualidad “ellos” y “nosotros”, se aplica en distintos planos del discurso.

Los principios de propaganda de Goebbels eran la regla de la simplificación y del enemigo público, en la cual, se presentaba la doctrina de la manera más sencilla y se describía en detalle al oponente, para polarizar el odio entre el colectivo. La exageración y la desfiguración, para ensalzar la emocionalidad del público. Y establecer conexión con los estereotipos de la sociedad contemporánea.

El lenguaje nazi se caracterizaba por neologismos creados, vocablos que adquirían nuevos sentidos y palabras asociadas al nazismo. Como neologismo se encuentran las palabras Alljuda y Amtsträger. Alljuda, término despectivo que alude al colectivo judío agrupado en torno a una nación. Amtsträger, se refería funcionario oficial del Reich.

Como palabras claves en la doctrina nazi hallamos Arisieren, expropiación de comercios judíos a manos de las autoridades nazis. Entjudung, trasladar a los judíos a los campos de concentración para su exterminio. KNIF (Kommtnicht in Frage), abreviatura de incuestionable. Y Vollfamilie, concepción nazi de familia ideal compuesta por dos progenitores y al menos cuatro hijos.

Términos con nuevo significado descubrimos Glaube, creencia en el Führer. System, en referencia a la República de Weimar. Y Weltanschauung, indicaba la concepción nazi del mundo.

Términos existentes asociados al nazismo nos tropezamos con Anschluss, en relación a la invasión nazi de Austria. Blutschande, vergüenza de sangre, connotación despectiva argumentada desde el punto de vista biológico. Eugenik, práctica de limpieza racial nazi. Greuel (Greuelmärchen, Greuelnachricht), método difamatorio nazi del oponente al acusarle de calumniar al Reich. Pimpf, miembro de las juventudes hitlerianas. Schädling, parásito judío. Y Untermensch, subhombre. La palabra debía reflejar la supremacía racial aria sobre el resto de colectivos. Cada palabra, cada eufemismo y cada insulto servían para adoctrinar a la masa y, moldeaban su voluntad en conformidad con los objetivos del régimen, sin posibilidad de recurrir a la razón.

Fernando del Rincón es un periodista y presentador de televisión de origen mexicano. En el mes marzo de dos mil veintitrés, entrevista a Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de “Acción Ciudadana”, asociación sin fines de lucro especializada en contraloría social, para la Cadena de Noticias por Cable en español (CNN en español en https://www.youtube.com/watch? v=dWKukCpGNxM).

Escobar esgrimió en dicha entrevista que, la principal fortaleza de este gobierno no es la política, no es la gestión pública, la fortaleza de Bukele y su gobierno es comunicacional. Ha logrado crear una narrativa maniquea, buenos contra malos, basada en cuatro figuras: él en primer lugar, luego Dios, el pueblo y la Fuerza Armada. Las cuatro figuras centrales del discurso y la narrativa de Bukele. Esta narrativa es poderosa, es una narrativa muy fuerte, tiende a alabar todo lo que está a favor del gobierno y todo lo que hace el gobierno. Al mismo tiempo, a atacar o destruir, todo lo que no está arrodillado ante el gobierno.

Esta narrativa convierte al gobierno en un estudio cinematográfico. Por momentos parece que no es un gobierno lo que tenemos, sino, un estudio de Hollywood. Ese ha sido el mayor éxito del gobierno. La grandilocuencia se fija en el discurso y hace manipular la mente de la población, quien cree todas las cosas que desde el gobierno se dicen: el hospital más grande de Latinoamérica, la cárcel más grande de Latinoamérica, nunca antes en la historia, por primera vez en el mundo.

Está nueva forma de hacer política basada en narrativas, agarro desprevenidos a todos en El Salvador. El entrevistado afirma, no tenemos capacidad de contrarrestar esta narrativa falsa del gobierno, porque tienen todo el aparato de Estado y una estrategia comunicacional fuerte. Tienen un canal de televisión, una radio, un periódico, un ejército de youtubers y tuiteros, con influencia a nivel nacional y a diferentes países del mundo. La población cree lo que este aparato comunicacional dice. Por lo que es difícil contrarrestar la propaganda oficial.