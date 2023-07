El Ferri entre El Salvador y Costa Rica se pondrá a funcionar sin consultar a los transportistas

Tomado de YSUCA

Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga Internacionales (ASTIC), manifiesta que el proyecto del envío de contenedores desde el Puerto de La Unión hasta Puerto Calderas, en Costa Rica, se hizo sin consultar a quienes transportan carga vía terrestre por la región centroamericana.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, dijo que reduciría el tiempo de envío de contenedores hacia Costa Rica y podría iniciar operaciones el mes de agosto del presente año.

Sin embargo, el presidente de ASTIC dice que no han sido consultados y que los cobros para enviar los contenedores por el ferry son más altos, con respecto a los gastos que tienen por la ruta terrestre.

Alfaro insiste en que no hay garantías de que se tarde dos días el ferri hasta Costa Rica porque si no reúne la cantidad de contenedores no saldrá en el momento.

Alfaro insiste en proponer a los gobiernos de la región que unan Centroamérica para que eliminen las fronteras para que no retrasar las exportaciones, tal y como ocurre en la actualidad, y señala que en las fronteras los transportistas se tardan hasta 24 horas y les imponen tramitadores particulares, situación que hace que pierdan tiempo e incurren en gastos, pues deben pagar hasta $30.00 por agilizar la entrega de los documentos.