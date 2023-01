“El Estado tiene una gran responsabilidad”, dice la APES sobre crisis de Canal 33

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

A raíz de la crisis que atraviesa Canal 33 con el cierre de programas informativos y de entretenimiento, que ha provocado despidos de periodistas que laboraban en el medio, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, aseguró que “el Estado tiene una gran responsabilidad”, y afirmó que la gremial está dando seguimiento al caso.

“Desde APES damos seguimiento a los despidos de varios colegas de Canal 33, bajo el argumento de problemas financieros. Los problemas son diversos y el Estado tiene una gran responsabilidad”, escribió Cárcamo a través de su cuenta de Twitter. Además, señaló que el gobierno sigue usando la pauta como “premio/castigo” contra medios no oficialistas.

“El gobierno de Nayib Bukele sigue usando la pauta como premio/castigo contra medios no afines al oficialismo. Hay medios que han dejado de percibir pauta privada porque a los empresarios les han amenazado desde el Gobierno, a algunos les han dicho que dejarán de recibir licitaciones del GOES si siguen pautando en medios no oficialistas. Esto es grave”, expuso.

Según la APES, en 2019 la asociación intentó dialogar con el actual ministro de Trabajo, sobre los derechos laborales de los que desde 2017 llevan un registro del gremio. Sin embargo, el funcionario decidió usar la denuncia para “atacar a medios”. A la problemática, Cárcamo agregó que los discursos con los diputados “difaman a periodistas” y con los que “promueven el odio contra los medios independientes”.