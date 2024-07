El español Yamal de 16 años bate dos récords de Pelé

Sputnik

16 años y 362 días: con esa edad, el delantero español Lamine Yamal marcó en semifinales de la Eurocopa y se convirtió en el goleador más joven de los grandes torneos de selecciones, superando a la estrella brasileña Pelé.

En las semifinales de la Eurocopa 2024, la selección española derrotó a los franceses 2:1. El francés Randal Kolo Muani abrió el marcador con un pase de Kylian Mbappé, pero la Furia Roja no se dejó intimidar y respondió con dos goles en el primer tiempo del encuentro. Lamine Yamal envió el balón a la portería con un disparo lejano y Dani Olmo marcó el gol de la victoria.

«Hemos pasado a la final y ahora a llevarnos el título… No he pensado, solo he puesto el balón. Ahora quiero disfrutar con el equipo… Intento disfrutar y no pensar… Solo pensamos en ganar, ganar y ganar», expresó Yamal tras el partido.

En este encuentro, el español batió dos récords del legendario Pelé. Se convirtió en el participante más joven en un partido de semifinales en la historia de los Campeonatos del Mundo y de Europa. También es el autor del gol más joven de la historia de estos torneos. El astro brasileño anotó un triplete contra los franceses en las semifinales del Mundial de 1958 a la edad de 17 años y 239 días.

