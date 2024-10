El desaire a Felipe VI en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Declarada presidenta electa, este uno de octubre, Claudia Sheinbaum, se convierte en la primera mujer presidenta de México.

En las últimas semanas, su camino a la presidencia de la República ha estado en una sería de críticas, debido a que no emitió una invitación a su investidura presidencial al rey Felipe VI, de España.

Además, los presidentes de Perú, Dina Boluarte y Ecuador, Daniel Noboa, tampoco fueron tomados en cuenta, estos últimos, debido a que México cortó relaciones diplomáticas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien sí fue invitado, indicó que no invitar al rey Felipe VI es un hecho “inaceptable”, por lo que al evento no asistió ningún representante del gobierno de España.

Sheinbaum fue clara en mencionar que el rey Felipe VI no fue tomado en cuenta, ya que no ha brindado respuesta a una solicitud que le hiciera el jefe de Estado saliente en 2019, donde pidió que la corona española ofrezca una disculpa a los pueblos originarios, por los actos cometidos durante la conquista española.

Después de 66 presidentes y 200 años de historia republicana, Sheinbaum, es hoy la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Datos revelan que es la candidatura más votada en la historia de la democracia mexicana.

Un retraso en el protocolo ocasionó que el traspaso de mando fuera distinto a la hora puntualiza (antes de las 11:00 am), debido a que los pobladores inundaron las calles y dificultaron el paso del vehículo, donde Andrés Manuel López Obrador se trasladó hacia el Congreso de La Unión.

En punto de las 10:33 de la mañana, Claudia Sheinbaum estaba por salir de su lugar de residencia, quien en breves palabras antes de llegar a la toma de posesión presidencial externó estar “emocionada”, estas serían sus primeras declaraciones a la prensa.

