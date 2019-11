“El Cortez” triunfador en el 41˚ Festival de la Canción Latinoamericana de California

Iris Galvez

El Cantautor Salvadoreño Elmer Cortez “El Cortez” ganó disco de oro por su canción “Mi Bella Amante” en el 41˚ Festival de La Canción Latinoamericana en California en la categoría Romántica Pop, en el cual concursaron cantautores de diferentes países del mundo como Chile, Italia, USA, Cuba, España y Francia por mencionar algunos.

En el mismo festival, el cantautor Elmer Cortez también recibió el diploma de excelencia por su canción original “SED DE TI”.

“Yo he participado en muchos concursos de canciones originales. Concursos grandes en la mayoría compitiendo con canciones en otros idiomas, pero nunca había tenido suerte de obtener un premio. Me siento súper contento que dos de mis canciones originales hayan sido aceptadas, escuchadas y evaluadas por profesionales de diferentes partes del mundo de la industria de la música. Para un cantautor como este servidor, que se escuche y que se valore las canciones que compongo es muy valioso. Esta es la primera vez que participo en este festival y haber salido ganador me hace sentir muy dichoso, afortunado y con ganas de seguir componiendo más canciones.” Informo El Cortez.

Elmer Cortez ha tenido un año muy productivo y llegar al último trimestre del 2019 siendo ganador en este prestigioso festival Latinoamericano es un logro del cual se siente orgulloso y realizado porque en este año se cumplen tres décadas desde que el Cantautor inicio su carrera artística. Es de recalcar que Elmer formo parte del grupo Enigma en 1989.

“Para mí es como un premio por estos 30 años de soñar y trabajar duro para que el mundo conozca mis canciones originales y que entiendan que en El Salvador hay mucho talento.” Reafirmo El artista.

Elmer Cortez tiene más motivos para celebrar en el último trimestre del 2019 debido a que también salió ganador del “VIDEO DE CRISTAL” PREMIO PLATINO 2020 en el Festival Del Video Hispano 2020 por dos videos de sus canciones originales: “Amor En Silencio” y “Más Que Amigos”.

“Tengo cuatro motivos más para celebrar mis 30 años de carrera artística. Recibir el máximo premio por dos de mis canciones originales solo me demuestra que hemos hecho buen trabajo todo este tiempo y que puedo a seguir haciendo lo que dicta mi corazón y hacer lo que más me gusta: Escribir y cantar mis canciones originales”. Dijo El Cantautor.