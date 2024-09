EL COOPÉRATIVISMO ESTA DE LUTO

Henry Fino

Hace varias semanas se conoció el desfalco, estafa o como quiera llamarse de COSAVI. Y día tras día recibimos noticias que nos asombran y entristecen.

Todos/as conocemos por las noticias en los medios que de COSAVI sustrajeron mas de 35 millones de dólares burlando así a todos/as los cooperativistas.

Según Wikipedia es cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o economía mixta, aunque las cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas.

En términos sencillos es una organización mutualista formada para enfrentar y resolver conjuntamente una necesidad cotidiana.

Según el INSAFOCOOP el cooperativismo surge en nuestro país en 1914, se organiza la primera cooperativa, por un grupo de zapateros, en San Salvador en la cuesta del Palo Verde y en 1938, se funda la Cooperativa Algodonera. Luego el Cooperativismo llego al gremio de los empleados públicos, como un medio de defensa contra el agiotismo.

La Ley General de Asociaciones Cooperativas señala que se pueden constituir Cooperativas: de producción; de vivienda; de servicios, en estas están las de Ahorro y Crédito.

La cooperativa una vez constituida solicitará su reconocimiento oficial y su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas del INSAFOCOOP, a fin de obtener la personalidad jurídica.

El INSAFOCOOP es la entidad rectora de cooperativismo, y su ley de creación señala: Ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las asociaciones cooperativas, federaciones de cooperativas y Confederación Nacional de Cooperativas, e imponer a las mismas las sanciones correspondientes.

Otra cooperativa que fue noticia fue ACOMATIC, que es del oriente del país y que según las victimas sustrajeron más de 40 millones de dólares.

La ciudadanía ha sido víctima en repetidas oportunidades de esos hechos, no solo en el cooperativismo, sino por instituciones que perciben dinero del publico sin estar autorizadas para ello, ofreciéndole altas tasas de rentabilidad, al final el depositante se queda sin nada, recordemos el caso INSEPRO/FINSEPRO que tantos depositantes se quedaron sin nada, pero también los ha habido en la banca, no podemos olvidar el caso de CREDISA, el que hubo una perdida de mas de mil millones de colones.

Los casos de COSAVI y ACOMATIC son iguales pero diferentes, como se puede decir semejante cosa. Pues sí, ambas son cooperativas, ambas se burlaron a los cooperativistas, en ambas fallaron los controles estatales, en ambas las victimas luchan por sus depósitos, en ambas el dinero no aparece, en ambas hay procesos judiciales, pero siguen impunes los autores.

Pero son diferentes, porque a los de COSAVI les han devuelto poco a poco ciertas cantidades de dinero, a los ACOMATIC, ni un centavo, en el caso de COSAVI la Superintendencia del Sistema Financiero ha sido un actor principal, en el caso de ACOMATIC no, pero ¿por qué? En el caso de COSAVI la superintendencia decide el monto que se debe devolver a los cooperativistas, sin tener ninguna facultad.

La Superintendencia es la que supervisa entre otros a los bancos del sistema financiero, y a las cooperativas que se transforman en bancos cooperativos, esta transformación requiere que la cooperativa tenga un monto grande, más o menos 67 o 70 millones de dólares en activos. COSAVI solicito la transformación y nunca la obtuvo, en consecuencia, no es competente la Superintendencia para intervenir, entonces que hace ahí, además con tanta rapidez que interviene una vez se divulga el problema. ACOMATIC nunca ha solicitado la transformación

La ausente en esto totalmente es INSAFOCOOP. Esta es la única institución competente, ella es la que debe estar al frente de la problemática y protegiendo a los cooperativistas. No ha dicho “esta boca es mía” en ninguno de los casos y la respuesta estatal es: desaparecerlo. Como tantas instituciones gubernamentales en estos 5 años y medio.

En ambos casos se tienen personas detenidas, sin embargo, el dinero no aparece.

La intervención de las instituciones es tardía y con ello provocaron mayores daños a los cooperativistas, pues conociendo las irregularidades, no actuaron, se dice que desde hace varios meses la FGR investigaba a COSAVI, sin embargo, dejo que siguiera percibiendo ahorros acrecentando la perdida. Perdida que impacta pues es el ahorro de muchos años, se ha oído que este dinero depositado en ambas provenía del retiro de los ahorros en las AFP´s, o del duro trabajo de los salvadoreños en los EEUU. Impacta porque frente a la urgencia y necesidad de contar con ese dinero se enfrenta con que se lo llevaron, una señora de ACOMATIC reclama su dinero pues es para una operación a su madre, y como le dice a su madre que solo llego a 2do. grado en la escuela que no se puede operar porque las autoridades de la cooperativa se lo llevaron y las instituciones del Estado no cumplieron con su obligación de supervisarla, resultara para la madre inexplicable lo que le dicen, así como para todos los salvadoreños que el Fiscal General de la Republica diga que se detuvo al gerente general de COSAVI en Panamá y aparezca con un coyote en tránsito en Honduras días después, inexplicable. No. Es mentira, pues las autoridades panameñas informaron una vez se conoce el fallecimiento de este gerente en el accidente aéreo, que nunca fue detenido por ellos, entonces ¿porque mienten los funcionarios salvadoreños? Esta es una de muchas mentiras que les habrán dado a los cooperativistas de COSAVI y ACOMATIC.

Porque en el caso de COSAVI intervienen y en el de ACOMATIC no, se ha divulgado por las victimas de COSAVI que tienen documentado el financiamiento al partido de gobierno y préstamos a las alcaldías gobernados por el mismo partido, hay depositantes según la Superintendenta que tienen depósitos de un millón de dólares o más, el común de los salvadoreños/as no tienen semejante cantidad de dinero para ahorrar, que intentan ocultar con tanta agilidad?

Pero ¿porque el cooperativismo esta de luto?, no solo por los 11 fallecidos, que ha cobrado el caso de COSAVI, 2 cooperativistas y 9 en el accidente aéreo, y saber cuántas más de ACOMATIC sino porque ya no genera confianza el sistema cooperativo, porque el Estado en lugar de fortalecer el INSAFOCOOP busca desaparecerlo y trasladar el control y supervisión a instituciones que por naturaleza son incompatibles, pues son las que supervisan y controlan instituciones con fines de lucro comercial y mercantil y no mutualista como las cooperativas. Lo que producen las cooperativas son de los cooperativistas, se conocen todos, en los bancos ni se sabe quiénes son sus dueños.

Como siempre en nuestro país, las víctimas son las que luchan y el Estado no cumple su obligación de protegernos, en la Constitución dice que el fin de la actividad del Estado es la persona humana, ¿pero usted que lee cree que así es? no solo en estos 2 casos, sino en otros iguales o cuando ve que su hijo en la escuela esta en un aula donde el profesor tiene simultáneamente 2 o 3 grados, o cuando llega a la Unidad de Salud o los hospitales y le dan la receta porque no hay medicina. Por ninguna parte se ve la protección de Estado, pero si se ve la actuación del Estado remodelando escenarios para los juegos Centroamericanos y del Caribe, o el concurso Miss Universo, o mas aun destruyendo el patrimonio cultural de todos y todas.

Las victimas deben de demandar justicia, deben de demandar que las instituciones funcionen, que la FGR presente estos casos, fuertes ante el Órgano Judicial con todas las pruebas que individualicen la participación de cada uno de los responsables, que pueden ser los detenidos, pero podrá haber más, pero también demandar que la FGR busque el dinero y si esta fuera que lo repatrie, el interés de los cooperativistas es recuperar sus ahorros, eso es también de justicia. La persona humana de El Salvador, que somos todos y todas aquí, debemos demandar la garantía que no se repita no solo en las cooperativas sino en el sistema financiero de donde se dijo que en bolsas negras sacaban fuertes cantidades de dinero sin que nadie hiciera algo por evitar que se llevaran nuestro dinero.

