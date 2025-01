El año cerró con abandono de las autoridades municipales hacia las comunidades: Simón Paz

Alma Vilches

El ex edil de Mejicanos y actual concejal de la alcaldía de San Salvador, Simón Paz, manifestó que “el año 2024 cerró con un abandono total de las autoridades municipales hacia las comunidades.

Simón Paz dijo que la reestructuración de los municipios ha sido un fracaso desde todo ámbito. El andamiaje fraguado a través de diferentes leyes promulgadas no ha llevado a nada bueno para las comunidades, este tipo de leyes tendrían que haber sido discutidas y consensadas. “El tiempo nos ha dado la razón, cuando se hablaba de la reestructuración de los municipios, recalcamos que eso, en vez de traer beneficio a las comunidades, iba a traer cuestiones negativas para el desarrollo de las mismas”, afirmó.

Las alcaldías van en el camino de destruirse totalmente, debido a muchos decretos que están limitándoles de fondos para poder darle respuesta a las comunidades, como la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Asimismo, recordó que eliminaron el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) a las alcaldías, dejando únicamente el 1.5% y crearon la Dirección de Obra Municipales (DOM), que en la práctica no dio respuesta a todas las necesidades de las comunidades.

“Para desarrollar un municipio, un pilar fundamental es la organización comunal, pero el problema es que muchos le tienen temor a que la gente esté organizada, porque entre más organizada está, más exige, demanda, cuestiona y fiscaliza”, externó el concejal del FMLN.

Mercados

Paz enfatizó que como concejales tienen poco conocimiento sobre los avances en la construcción de los mercados Escalón y San Miguelito, tampoco cuándo iniciará la construcción del mercado de la ex Biblioteca, ya que al pedir una explicación no se dan las respuestas. “Al interior del concejo hemos insistido que se nos explique el porqué de los retrasos, el tiempo ha ido avanzando y son obras que no han finalizado, pero a la hora de la reunión no se nos explica por qué el mercado San Miguelito supuestamente estaba para ser entregado en diciembre del año pasado y tampoco se entregó”, manifestó el ex alcalde de Mejicanos. Tampoco se ha dado respuesta sobre la indemnización a las personas que renunciaron o sus plazas fueron suprimidas de la alcaldía de San Salvador, no existe una claridad de la situación financiera de la municipalidad, dijo.

