El Águila vuela alto rumbo a la clasificación a los cuartos de final

La jornada 17, reprogramada por la Tormenta Tropical Pilar, se disputó en su totalidad este miércoles, fecha que dejó buenas sensaciones en los equipos que se encaminan rumbo a los cuartos de final. Águila, a un pie de la clasificación, podría convertirse en el primer equipo en la siguiente ronda.

Con un solo gol de Carlos Salazar, el Águila sentenció los tres puntos ante el Fuerte San Francisco en el estadio Correcaminos, para incrementar su ventaja en el liderato con 37 unidades y seis puntos de diferencia de FAS, en la segunda posición. Los emplumados han marcado un camino de 11 victorias, 4 empates y 3 derrotas durante la fase regular.

Por su parte, el cuadro tigrillo también sumó de a tres en calidad de visitante ante Dragón, en el estadio Juan Francisco Barraza, recinto deportivo que fue criticado por el estado de la cancha que se veía inundado. A pesar de esto, el cuadro santaneco se llevó los tres puntos tras el gol de Kevin Reyes a los 41’.

Alianza rompió la racha de empates que arrastró en los últimos tres partidos y se impuso 0-2 a los gallos en el Antonio Toledo Valle, con un tanto de Emerson Mauricio sobre los 57’ y otro de Ezequiel Rivas a los 79’. Los albos se posicionaron en la casilla 4, mientras que los viroleños se mantienen en la onceava posición en busca de salvar la categoría.

Cuatro derrotas y dos empates consumó Santa Tecla en los últimos seis partidos, una racha negativa que lo ha sentenciado a la última posición de la tabla con 9 unidades en total, luego de que el equipo no pudo pasar del empate sin goles ante Firpo, en el estadio de Mercedes Campos, en Sonsonate.

Once Deportivo vs Jocoro, fue otro encuentro que finalizó sin goles en el Simeón Magaña, para que tanto el cuadro aurinegro como los fogoneros repartieran puntos. Muy bien posicionados, los visitantes destacan en la casilla tres de la tabla, y en un caso diferente, con riesgo de salir de la zona de clasificación en las próximas fechas. El once se encuentra en el séptimo lugar.

Actualmente, los equipos que se encuentran en zona de clasificación son: Águila, como líder, FAS, Jocoro, Alianza, Firpo, Fuerte San Francisco, Once Deportivo y Dragón, de mayor a menor, a cuatro fechas por jugar y con 12 puntos para sumar en busca de los cuartos de final.