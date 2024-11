Duelos imperdibles en la jornada 4 de la Champions

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El martes 5 y miércoles 6 de noviembre regresará la fase de grupos de la UEFA Champions League, con 18 partidos a disputarse en los próximos dos días que traerán encuentros como el Real Madrid vs Milán, el Sporting vs Manchester City, PSG va Atlético de Madrid, y el Inter vs Arsenal.

La jornada arrancará heste martes a las 11:45 a.m. con el encuentro del Slovan vs Dinamo Zagreb y el PSV vs Girona. A las 2:00 p.m. el Dortmund vs Sk Sturm Graz, Celtic vs RB Leipzig, Real Madrid vs Milán, LOSC vs Juventus, Liverpool vs Leverkusen, y el Sporting vs City.

Mientras que la jornada del miércoles arrancará con el Shakhtar Donetsk vs Young Boys y Club Brujas vs Aston Villa. A las 11:45 y a las 2:00 p.m. se enfrentará el Feyenoord vs RB Salzburg, PSG vs Atlético Madrid, Bayern vs Benfica, Sparta Praha vs Brest, Crvena zvezda vs Barcelona, Inter vs Arsenal y el VfB Stuttgart vs Atalanta.

Actualmente, el Aston Villa y el Liverpool comparten la cima de la tabla de posiciones con nueve unidades, le sigue el Manchester City, el Mónaco y el Brest en las primeras 5 posiciones tras cuatro jornadas disputadas en Liga de Campeones.

