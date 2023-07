Dos coronas a tiro rápido en San Salvador 2023

JIT Deporte Cubano

Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

San Salvador.- «DOS RÁFAGAS» doradas sacó Cuba este lunes del polígono del Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González, sede del evento de tiro deportivo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El equipo de pistola tiro rápido a 25 metros, conformado por Leuris Pupo, Jorge Álvarez y Jorge Grau, aportó uno de los títulos más esperados de la delegación, gracias a tiradas de 551, 571 y 562 puntos, respectivamente, que completaron total de mil 684.

Por detrás se ubicaron los elencos de Guatemala (1 600) y Puerto Rico (1 579), que no pudieron asaltar la cima del podio a pesar de que este domingo Pupo sufrió un percance con su pistola y perdió una serie completa de disparos. En otro contexto competitivo, algo así habría sido lapidario…

Álvarez comandó la clasificación individual con nota de 571 unidades; Grau ancló tercero con 562 y Pupo sexto con 551, cerrando la lista para una final en que todo empieza de cero.

Sin embargo, este lunes no era tampoco el día de Pupo, sin duda «cargado» por todo lo sucedido en la fecha anterior. Dos series de dos puntos y una de uno le condenaron a baja nota de 22, por detrás de la dupla de Álvarez y Grau, quienes se presentaron en superior forma y obtuvieron 28 y 25 unidades, por orden.

Volvió a ocurrir que un país se agenció los tres primeros puestos del evento, aunque esta vez se esclareció durante la competencia que solo serían premiados los ocupantes de los dos primeros. El tercer lugar pasó al mexicano Fidencio González, que acabó cuarto con 17 tantos.

Y si de escenas repetidas hablamos, durante la premiación Fidencio entregó su medalla a Leuris, en un acto bello y trascendente que de paso reconfirma la necesidad de revisar con urgencia el reglamento vigente en Centro Caribe Sports.

Este reportero defiende la idea de que un país no cope nunca el podio, pues los Juegos son una competencia entre naciones y le beneficia el mayor reparto de preseas posible.

Sin embargo, no resulta lógico dejar que un atleta entre a una final para luego retirarle una medalla ganada en buena lid. Podría funcionar regular el acceso a esos tramos decisivos.

Los tiradores de la Isla acumulan 16 medallas en estos Juegos, repartidas en cinco de oro, seis de plata y cinco de bronce. Resta una jornada competitiva.

PALABRAS DE CAMPEONES

«En la final estaba trabajando bien la parte técnica, pero los disparos no caían en el centro. Estaban pegados a la zona, pero no en el centro. Eso indicaba algo de indecisión y me enfoqué en no desesperarme y controlar la ansiedad. Entonces empezó a funcionar mejor», expresó Álvarez a la prensa.

«Yo gané cuando quedamos en competencia solo los tres cubanos. De ahí en adelante fui a completar la competencia. Me siento muy feliz cada vez que en una final quedamos solo los cubanos, porque la medalla de oro se va para Cuba. No importa en el pecho de quién…», agregó el titular panamericano en Lima 2019.

El campeón tuvo palabras de elogio para Pupo, a quien catalogó como el mejor tirador de Cuba en todos los tiempos, y para Grau, a quien considera muy completo.

Pupo dijo a JIT que la competencia se le hizo muy complicada por el problema sufrido con el arma, algo que no le sucedía desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Celebró las medallas de sus compañeros en la lid individual y afirmó que su prioridad está en los Juegos Olímpicos de París 2024, pasando por los panamericanos de fines de este año.

Grau se mostró satisfecho con lo alcanzado hasta ahora, con el esfuerzo realizado para competir acá, pero lamentó la falta de fogueo que sale a relucir siempre en las grandes competencias.

Meinardo Torres, entrenador de esta modalidad, destacó la unidad de sus alumnos y la manera en que se colaboran, no importa quien gane. Fijó la próxima meta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.