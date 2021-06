Diputados de NI acuerdan derogar artículos del Código de Salud

Samuel Amaya

La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa decidió emitir dictamen favorable a la iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, en el sentido de derogar los artículos 96, 97, 98, 101, 102 y 285 numeral 25 del Código de Salud que conciernen en el otorgamiento de permisos para construcción, urbanizaciones, creaciones de nuevas poblaciones y otras obras de infraestructura relacionadas a la construcción.

Para tal efecto, la instancia legislativa escuchó al asesor técnico del Ministerio de Salud, Efraín Segura Valenzuela, quien comentó que ya existe otra legislación que está administrando los supuestos de los artículos 96, 97 y 98, por tanto, afirmó que “carecen de sentido, que estén ahí (en el Código de Salud)”. Además, dijo que se está dando “un enfoque único para toda la cuestión de permisos de construcción. Esto se está manejando con un esfuerzo articulado”.

Agregó que la potestad e inspección del Ministerio de Salud se va a mantener, “cualquier persona que considere, puede poner su solicitud de inspección a las unidades que ve el tema de salud ambiental y nosotros tendremos la obligación de verificar los requisitos establecidos”.

Según dijo el representante del Ministerio de Salud, existe una sobre legislación respecto a los artículos antes mencionados, pues estos, están detallados en otras leyes, como la Ley de Medio Ambiente.

Informó que desde el Ejecutivo se está trabajando para implementar una ventanilla única para permisos de construcción, este método es coordinado con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y que acompañan el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y ANDA, con el cual, se le está dando un enfoque para la facilitación de los permisos a toda la industria de la construcción, expuso.

“Creo que como legislación tenemos que apostarle a la eficiencia estatal, a descongestionar los trámites burocráticos, en este caso eliminar la duplicidad (…) creo que le estamos quitando un poco de peso al Ministerio de Salud, ese que no estaba acorde a sus funciones, para que se enfoque en los temas que le competen de bienestar y salud pública”, comentó Jonathan Hernández diputado de NI.

“Cuando el aparato burocrático no facilita los procesos, hay un atraso en el deseo de los empresarios de querer invertir. Lo que estamos haciendo es una limpieza de las duplicidades que hay en la legislación”, agregó el legislador José Urbina, de Nuevas Ideas.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol dijo que el criterio del Ejecutivo, y que comparte, basados en la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Ley de Mejora regulatoria, “pareciera ser que hay una dualidad en cuanto a este tipo de legislación“.

Afirmó que el Ministerio de Salud debe garantizar todo lo que concierne a la administración de salud pública esté adecuadamente regulado. Wright Sol no brindó su voto para el dictamen pues aseguró que debe estudiarlo más, para no cometer algún tipo de error y no dejar sin herramientas al MINSAL.