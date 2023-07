Diputado de Nuevas Ideas presenta denuncia contra asesor de seguridad nacional

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de Nuevas Ideas, Erick García, presentó una denuncia este lunes ante la Fiscalía General de la República en contra del asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, por tres presuntos delitos que habría cometido: denuncia o acusación calumniosa, simulación de delito y coacción.

Todo inició en Twitter hace 5 días, cuando Muyshondt publicó una fotografía del presunto equipo de trabajo del diputado. En la fotografía se observaban a tres sujetos con señales en sus manos y un televisor con declaraciones de Salguero. “Mientras el diputado Erick García (NI) hablaba del Régimen de Excepción en la AL, su equipo de trabajo, entre ellos un primo rifando barrio”, dijo Muyshondt en referencia a la Mara Salvatrucha. Para Muyshondt, Erick García tiene parientes trabajando en la Asamblea y que además “son pandilleros”.

En otra publicación Muyshondt reveló una presunta conversación entre el diputado y otro sujeto, en el chat se puede ver a un par de paquetes desconocidos y unos barriles forrados en plástico. “Yo quisiera saber qué vienen en esos paquetes que el diputado Erick García trae de México… Como tiene pasaporte diplomático, no le revisan las maletas o paquetes en aduanas”.

El diputado sentó postura hasta el domingo y dijo que las declaraciones del asesor de seguridad eran falsas. “Quiero dejar claro lo siguiente, en el primer punto, una fotografía que ya había sido publicada en la cual ya habíamos dado una explicación y habíamos dicho que era una seña alusiva al rock, que lastimosamente utilizaban los grupos de pandillas, pero han desacreditado y quieren hacerlo ver de otra forma”.

García recordó la serie de chat en donde se supone que habla con narcotraficantes “donde he ido a México y he traído droga porque sin duda alguna Alejandro Muyshondt estaba hablando de drogas y qué raro que las publicaciones que saca no aparecen nombre ni fotografía”.

El legislador brindó declaraciones a los medios en las afueras de la FGR, ya que iba a presentar una denuncia contra Muyshondt. El legislador aseguró que se presentó a la FGR a interponer dicha denuncia, ya que lo vertido por Muyshondt es falso. Consideró que todo podría tratarse de que el país se encuentra en un periodo preelectoral y que «quieren manchar la imagen de un diputado».

Además de la denuncia, el legislador se presentó al Centro Judicial Isidro Menéndez para presentar una acusación ante un Tribunal de Sentencia.

El legislador ha convocado a la prensa la tarde de este lunes para informar su renuncia al fuero constitucional que poseen los diputados para así someterse al proceso de investigación. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro dijo que aceptarían la renuncia.