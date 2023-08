Diputado Alberto Romero, de ARENA, es condenado a devolver al Estado $447,766

Redacción Nacionales

La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque condenó al diputado de ARENA, Alberto Romero, a devolver al Estado $445,766.05 dólares, con los que se enriqueció ilícitamente. Además, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años.

En sede judicial, la Cámara determinó que Romero se enriqueció de forma ilícita en dos periodos en los que ha fungido como parlamentario, del 1 de mayo de 2009 al 31 de abril de 2012, luego en esas mismas fechas de 2012 a 2015. El proceso judicial contra Romero inició con la demanda civil en julio del año pasado. Romero es actual diputado de ARENA por Cuscatlán.

La fiscalía dijo que el fallo es favorable, ya que inicialmente, solicitaban una restitución de $87,981.93, consistente en las presuntas irregularidades que no habían sido justificadas por Romero ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con la prueba que se dio en el proceso y por la gestión que se hizo por el ente fiscal se obtuvo una cantidad mayor; ahora, Romero deberá devolver al Estado la cantidad de 445,766 dólares. También, se le ha inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público durante el periodo de 10 años.

Romero no pudo justificar su incremento patrimonial que reflejó 14 irregularidades en depósitos bancarios, pago en efectivo de tarjetas de crédito y pagos en efectivo a préstamos.

“Este ha sido un fallo bastante favorable para la representación fiscal, no obstante, la Cámara también falló en que no se iba a condenar al grupo familiar del diputado, a la señora Ana Lourdes de Romero, quien es la esposa y a la hija, Lourdes Gabriela Romero; a estas personas la Cámara no las condenó, por lo tanto, se va a estar a la espera de la sentencia por escrito que tiene que pronunciar la Cámara dentro del plazo de 15 días hábiles en la cual tienen que justificar porqué es que las han dejado fuera de la condena”, dijo el fiscal del caso al salir del fallo.

Sin embargo, cuando la Cámara presente el fallo por escrito, la representación fiscal analizar los fundamentos por parte de la Cámara, y se va a estudiar si se interpone algún tipo de recurso en contra de esta sentencia para lograr también la condena del grupo familiar.

Según explicó la FGR, a la esposa de Romero le cuestiona cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y la compra de vehículos, mientras que a la hija de Romero por dos presuntas inconsistencias en el pago de la adquisición de inmuebles.