Nelson López*

Los conciudadanos ya no hablan de otra cosa más que de eso que todo el mundo lo ve como algo para pelear, pero chistoso, porque todo el mundo sabe que nadie va a devolver nada, lo que sí puede suceder es que veamos a Paquito otra vez lanzándose de candidato presidencial, pero hasta ahí nomás, porque dicen que no estaba muerto que andaba de parranda, mientras pollo crudo hacía los trances para dejarlo absuelto de toda pena y condena, por supuesto que con la ayuda del muertero que ya le hizo el acta de defunción y hoy dicen que ya le arregló papeles hasta con partida de nacimiento nueva, como la que le hicieron a CACA, y ¡feliz navidad! ya que el día de los santos difuntos no pudo revivir como lo tenían planeado, ni mucho menos el día de las brujas porque si lo agarraban lo podían dejar junto a la descarnada. Así que mejor se aguanta otro ratito más hasta que el fiscal le grite el santo y seña desde la nueva residencia, juntito a la embajada gringa, que tiene hasta pasadizo subterráneo como los que hace el Chapo Guzmán por si acaso lo quieren linchar ante tanta pollada y gilipollada que hace desde que lo nombraron superpollo crudo, así que la gran campaña que hacen para que devuelvan lo robado dicen que es por gusto y dicen que dicen que dijo, el propio superpollo crudo, que merece mantenerse en el cargo porque metió preso al que va a devolver lo robado después que salga y la gente se ríe a carcajada de burro o de mandíbula batiente porque nadie quiere que siga sino que más bien se quede en territorio norteamericano y que mejor le ayude a sacar las caravanas a Donald Trump.

Así que ya nadie quiere hablar de otra cosa sino que solamente del pisto que se han robado y de que lo paguen antes de las elecciones a como dé lugar, aunque Paquito ya no va a pagar nada porque los tribunales ya lo declararon honrado y el muertero lo declaró muerto, así que los millones que iba a devolver ya le quedaron para que los disfrute cuando todos se den cuenta que no estaba muerto y que no tenía trombosis, pero sí millones de dólares bien lavados. ¡Ah mi gente! dijo un viejo que no cree que devuelvan lo robado.