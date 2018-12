¿Qué ofrece un candidato explotador?

Nelson López*

¡Perfecto! Esta es la pregunta que nunca le hacen los entrevistadores pero que nosotros como pueblo podemos responder a cualquiera que quiera llevársela de preguntón, ¿o no? ¡Es fácil! Si lo único que ha visto hacer toda su vida y si en lo único que piensa es en demostrar que no por gusto estudió para hacer crecer las arcas de su familia y la propia, lo que ofrecerá será explotación y más explotación. No hay que darle largas al asunto, será el presidente de los empleados y según él ya entrenó bastante como vicepresidente de una gran cantidad de practicantes que para aprender deben trabajar de choto y si quedan, gracias al gobierno del FMLN, ganarían salario mínimo que ahora es de 300 dólares si no les hacen “la española” porque la mexicana la hacen los de México. El caso es que nosotros podemos afirmar que solo eso podrá ofrecer en toda la extensiva precampaña ilegal y la autorizada de hace un mes y algo, porque es lo único que puede hacer: ¡explotar! ¿Por qué no nos ofrece que todos los salvadoreños vamos a tener el derecho legal al agua y que no tendremos que estar comprándosela a él y a sus amigos robagua? Está bien que nos vendan hielo pero el vital líquido nos pertenece como derecho humano y eso es lo yuca que algún día nos ofrezca agua para todos los salvadoreños, ¡jamás lo va hacer! Por eso nos ofrece explotación y más explotación. ¿Por qué no grita a los cuatro vientos un ¡NO! a la minería? ¡Nunca lo hará! Por eso no ofrece explotación en las minas y no se le oye hablar de una mejor educación o de agrandar el paquete escolar o de bibliotecas donde el conocimiento de los salvadoreños pueda desarrollarse. ¡Noooooo! Eso no lo esperemos porque él quiere que todos seamos sus empleados y empleados de sus financistas que le están haciendo una millonaria campaña como las que hacen y han hecho para lavar no solo chalecos sino que también dólares. ¡Increíble! ¿Cuándo va a ofrecer que impondrá un impuesto predial o que nos va a quitar el IVA a la canasta básica? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos promete que desaparecerá las AFP que tanto nos han robado a los pensionados que sobrevivimos con lo mínimo que nos dan? ¡No lo hará! Porque con la privatización del agua, con las minas y con negocios importadores salen los 300 mil empleos.