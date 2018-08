Detractores analizan desde posturas ideológicas relación China-ES

Mirna Jiménez

Los economistas César Villalona y Julia Evelyn Martínez consideraron acertado el establecimiento de relaciones económicas con la República Popular China de parte del Gobierno salvadoreño y cuestionaron la reacción de la derecha y de grupos empresariales, quienes, más que hacer un análisis pragmático del hecho, han asumido posturas ideológicas.

“Yo espero que, por ejemplo, con la apertura de relaciones se abra más el mercado de China a productos de El Salvador. El 93% de lo que se está exportando es azúcar, pero se están vendiendo 72 productos: madera, cartón, algunos textiles, café oro, pero especialmente azúcar. El azúcar tiene una frontera determinada, lo que hay que desarrollar son otros rubros”, consideró el economista.

Añadió Villalona que además pueden venir grandes inversiones chinas al país, incluyendo asocios público-público, asimismo, puede fortalecerse la cooperación, por ejemplo, en el tema de becas estudiantiles.

Martínez dijo, por su parte, que en los últimos 20 años la economía China ha modificado su matriz productiva y ha incorporado altos niveles de tecnología y que esa nación hoy está demandando materia prima, alimentos para sostener el consumo interno y ahí es donde El Salvador puede tener una importante incursión en ese país.

Por otro lado, los académicos cuestionaron las reacciones de Estados Unidos ante la apertura de relaciones con China. Villalona criticó la intervención de la embajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes, quien ha advertido con represalias estadounidenses contra el país.

Añadió que la embajadora de EUA advierte que China podría estar buscando el establecimiento de bases militares en El Salvador, cuando el país que tiene una histórica trayectoria de expansionismo militar en todo el mundo es Estados Unidos con más de 800 bases en todo el planeta y de las cuales 21 están en América Latina.

“Aquí tiene presencia militar, tiene en Honduras, es el país agresor, es el país que ha utilizado la bomba atómica, tiene el 45% de las armas del mundo, tiene un gasto militar casi tres veces superior a China, es el país que más vende armas, Estados Unidos es un país peligroso, no estoy hablando del pueblo, sino el Estado. Ha sido guerrerista, no sale de una guerra desde el siglo XIX, hoy está metido en Afganistán, Libia, Siria; China no tiene bases militares fuera de su territorio”, dijo Villalona en entrevista con canal 10.

Por su lado, Martínez dijo que Manes ha recurrido a exaltar viejas ideas y temores de la guerra fría que antes se utilizaban con la Unión Soviética y ahora se hacen con China, con la intención de frenar el empuje y el auge comercial y económico de la segunda economía global en diferentes regiones del mundo.

“Lamentablemente nos dejamos asustar por esas predicciones de la embajadora de los Estados Unidos, quien nos está presentando que aquí ya viene casi la tercera guerra mundial, que ya estamos en el apocalipsis y que El Salvador va entrar a la influencia ideológica de China como que China fuera comunista y China hace ya largo tiempo se está desarrollando por una vía capitalista”, afirmó.

La académica añadió que el gobierno de Estados Unidos poco tiene que reclamarle a El Salvador y Centroamérica sobre sus decisiones soberanas, sobre todo cuando ese país “está tratando tan mal a América Latina”, sobre todo con la presidencia de Donald Trump que ni siquiera ha establecido políticas concretas y carece de una diplomacia específica para la región.