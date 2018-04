Derecha intenta imponer artículos de ley privatizadora del agua

Compartir ! tweet





Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático correspondiente a la semana pasada, los partidos de derecha intentaron imponer artículos de la Ley Integral del Agua que tenían que ver con las atribuciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), autoridad encargada de tutelar todo lo referente a distribución, saneamiento y gestión del recurso hídrico en la normativa que se construye al interior de la Asamblea Legislativa.

Para Guillermo Mata, diputado del FMLN y presidente de la comisión, esto no pasó desapercibido, y es que existen cinco propuestas de ley sobre el tema en el seno de ese grupo de trabajo por lo que en sesiones anteriores se tomó el acuerdo de tomar en cuenta a todas las partes y crear una especie de híbrido, teniendo como principal guía la visión del agua como un derecho humano y no una mercancía.

“Ellos se basan en el artículo 23 que se refiere a todas las competencias que debe tener la ANA, pero esta autónoma no es un ente abstracto, está formado por varias entidades y no se puede venir con un paquete de atribuciones sin saber qué entidad lo va a desempeñar, entonces, nosotros argumentamos que no se podía aprobar eso porque al final se crearía un desorden”, explicó Mata.

El parlamentario también expresó que en este sentido un aspecto llamó su atención y es que había un acuerdo de tomar lo mejor de las múltiples propuestas para construir algo que satisfaga a la mayoría, pero los técnicos presentaron un copia-pega de los 23 puntos que contiene la Ley Integral del Agua presentada por los partidos de derecha.

“Lo que están haciendo es como decir: “nosotros decidimos que la Ley Integral del Agua sea la que se apruebe y aquí están las atribuciones para la ANA que ella contiene, así que las demás quedan fuera”, el peligro de esto es que si se sigue por ese camino, todo lo que viene después sería seguir avalando artículos de ese cuerpo normativo, el cual nosotros como FMLN después de varios estudios llegamos a la conclusión que tiene una tendencia de privatización del agua, en la cual el recurso hídrico adquiere un carácter de mercancía”, expresó el legislador.

Mata advierte que de aprobar este tipo de atribuciones para la autoridad hídrica en la Ley General de Agua se estaría desnaturalizando su finalidad que es dar acceso a toda la población porque solo quienes puedan pagar se beneficiarían del vital líquido.

El diputado, además, consideró que la ley es sumamente delicada (Ley Integral del Agua), ya que en el artículo que se refiere a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento promueve la desaparición de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), se apropian de todos los bienes del Estado y contiene una de las pretensiones más grandes de la derecha que es la creación de una junta directiva, en la cual se priorice a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y COMURES, dos entes privados manejando una autónoma.

“Esto agravaría los problemas de escasez y estrés hídrico que hay, ya que existe una cuota de agua totalmente inequitativa, que más del 60% es asignada a la agroindustria y solo el 35% para uso doméstico, entonces, si privados extienden permisos de explotación y exploración, asignación de cuotas, obviamente, privilegiarían a la empresa privada, por lo tanto, mal haríamos aprobando una junta de ese tipo”, explicó el parlamentario de izquierda.

En visión del FMLN y el Gobierno, se debe construir una normativa que identifique el agua como un derecho humano y no una mercancía de la cual el Estado sea garante, una tendencia apoyada por varios países y organismos internacionales incluyendo a la Iglesia Católica, ya que el mercado no puede proteger derechos porque su único interés es el lucro.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, institución que presentó una propuesta de ley en el tema por medio de Andrés Mackinley, un destacado científico, pidió ser parte en las discusiones de la unidad técnica para dar su opinión en el tema de cómo construir la junta directiva, lo que se sometió a votación en la comisión y todos los diputados de los partidos de derecha votaron en contra.

Otro de los peligros latentes que el diputado Mata expuso es que, a pesar del avance que presenta la Ley del Agua, no se finalice antes de que concluya la actual legislatura y que los partidos de derecha aprovechen la correlación lograda en las elecciones del pasado 4 de marzo para aprobar la ley tal como ellos la presentaron.

“Nosotros como FMLN tenemos el compromiso ineludible de sacar esta ley porque para eso nos eligió el pueblo para que demos solución a la crisis hídrica que tenemos en el país y el mundo, haremos nuestro mejor esfuerzo para aprobar la ley en esta gestión y por ello estamos planteando hacer reuniones de comisión más extensas”, mencionó Mata.

En relación al nuevo escenario que plantea la próxima legislatura donde la derecha tendría 59 representantes, lo cual no solo les significaría el aprobar leyes a su antojo, sino también superar posibles vetos presidenciales a las mismas, el diputado Mata si bien reconoce esa potestad, advierte que la población en la actualidad está mejor informada, y siendo el 2019 un año de elecciones podría pasar la factura a quienes de forma antojadiza abran las puertas a la privatización del vital líquido.

“Ante esa posibilidad lo que nos resta es informar a la gente sobre los intereses que hay con respecto al agua por parte de quienes la usan como mercancía, ellos pueden hacerlo, ya que sus antecedentes son privatizadores neoliberales”, indicó Mata.

El parlamentario es de la visión de que además de los poderes del Estado también la sociedad civil y las instituciones religiosas generarían un contrapeso a favor de una ley que priorice el derecho humano al agua y, por lo tanto, a la vida. Un ejemplo de esta presión es la prohibición de la minería metálica aprobada el año pasado, que fue el resultado de una intensa presión popular ante la cual la derecha tuvo que ceder.