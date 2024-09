Denuncian utilización del Régimen de Excepción para abusos de Pueblos Indígenas

Gloria Silvia Orellana

“Queremos denunciar y visibilizar el problema del compañero José Iván Arévalo Gómez, quien fue detenido el jueves de la semana pasada, a las 2 de la mañana. Y queremos hacer ver que él es una persona indígena organizada, es una persona inocente y no ha cometido ningún delito”, dijo Amado Ramos, integrante de la Red de Territorios de Vida de El Salvador de los Pueblos Indígenas.

El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) y la Red de Territorios de Vida de El Salvador denunciaron la captura del defensor de derechos humanos y ambientales de los Pueblos Indígenas, José Iván Arévalo Gómez.

Ramos reiteró la inocencia de Arévalo Gómez y solicitaron del Gobierno, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC) cumplir con las medidas pertinentes para respetar sus derechos constitucionales.

“José Iván es miembro de los Pueblos Originarios del país y consideramos que el Régimen de Excepción está afectando principalmente a nuestros pueblos que son poblaciones más desprotegidas de este país”, afirmó.

“En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), en este caso a la fiscal en específico que llevará el caso, la Policía Nacional Civil (PNC), y al mismo presidente Nayib Bukele, a que respeten sus derechos”, manifestó Ramos.

Asimismo, reiteraron su demanda a cumplir con el debido proceso judicial, a partir de que es una persona inocente y no ha cometido delito alguno, por lo que exigen de inmediato su libertad porque no existen méritos para estar detenido, así como otros jóvenes que han sido capturados por el régimen de excepción que lleva vigente más de 2 años.

“En estos momentos él se encuentra detenido en la Delegación del 911, de Santa Ana, ya comenzaron todo el proceso del sistema judicial, pero como sabemos que aquí no se respetan las leyes estando el régimen, perdiendo nuestras garantías constitucionales. Queremos denunciar este caso y exigir a la Comunidad Internacional que nos ayuden dando seguimiento al caso”, argumentó Ramos.

Amado Ramos explicó que el caso de José Iván Arévalo no es el primero, que hay varios jóvenes y adultos de otras organizaciones comunitarias e indígenas que han sido capturados de manera arbitraria por las por las autoridades policiales en el marco del régimen.

“Sabemos que el régimen es un instrumento para acallar y evitar que las personas que tienen criterio propio critiquen la política de gobierno, a los que cuestiona lo que está sucediendo y que sabemos que lo que hacen no es lo apropiado con las comunidades y para los pueblos”, reiteró.

“En ese sentido le hacemos el llamado a la fiscal Krisia Nazareno Flores, que libere inmediatamente a José Iván Arévalo. Y que el trato a nuestro compañero mientras esté bajo la custodia judicial y policial sea respetando los derechos humanos de nuestro compañero”, sostuvo Ramos.

Pedimos justicia para los Pueblos Indígenas

Mirna Verónica Juárez de Arévalo, esposa de José Iván Arévalo, manifestó que se encuentran “pasando una situación muy difícil” por la incertidumbre de la captura y la nula comunicación con sus familiares o abogados defensores en el proceso.

“Sabemos que en el país no se están respetando los derechos humanos, no están siendo justos y no sabemos en qué situación se encuentra mi esposo, en ese lugar (delegación 911-PNC), a la fecha”, alegó.

“Hay que tomar en cuenta también que hay niños afectados, y somos bastantes personas que vivimos esta situación. Mi esposo es miembro de Territorios de Vida, y su lucha es para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas”, reafirmó Juárez de Arévalo.

La captura se registró en horas de la madrugada del jueves 29 de agosto del presente año, en la Comunidad Nuevo Amanecer, cantón Primavera, Santa Ana, en un operativo que se llevó también a otras personas vecinos de la comunidad.

“Le pedimos al presidente (Nayib Bukele), y a la fiscal que va a llevar el caso que sea justa y tome en cuenta nuestras peticiones. Mi esposo fue detenido de forma injusta que lo llegaron a sacar de la casa en horas de la madrugada frente a los niños y eso los ha afectado”, expresó.

“Y queremos que lo tomen en cuenta esto, porque son muchas familias las que están pasando por esta situación, según sabemos capturaron ese día a 35 personas más por el delito de -asociaciones ilícitas- y en nuestra comunidad no hay nadie que relacionarla con esos grupos.”, reiteró Juárez de Arévalo.

Pueblos Indígenas impactados por régimen de excepción

“A nosotros nos ha sorprendido la captura de José Iván Arévalo Gómez, y las razones que han dado, porque le dicen -asociaciones ilícitas- y nosotros no somos asociaciones ilícitas, somos organizaciones sociales que tratamos de defender los derechos de la madre tierra ante un planeta tan severamente destruido, eso es lo hace José Arévalo”, sostuvo Ricardo Navarro, director ejecutivo del CESTA e integrante del MOVIAC.

Navarro agregó que José Iván se dedica también a defender los derechos de los Pueblos Indígenas y que su captura “raya en la barbaridad” contra los pueblos originarios del país, que sólo tratan de reivindicar los derechos que les pertenecen y les han sido negados históricamente.

“No es correcto que un gobierno mantenga su política de seguridad en función de la violación de los derechos humanos, porque es lo está sucediendo en la actualidad. La metodología de capturar 10 y quizás 1 salga de esos grupos ¿pero los otros 9?, pues son daños colaterales, -como dicen- esto es una violación flagrante a sus derechos humanos”, manifestó.

“Quisiéramos que esto terminara pronto y lo dejen libre. Porque nos parece que no hay derecho que a la gente inocente la estén metiendo a la cárcel, sólo para justificar que están realizando su trabajo, pero ¿cuál trabajo?, si están violando derechos humanos. Estamos indignados y lo que hace el gobierno es incorrecto”, reafirmó Navarro.

Vicepresidente prometió apoyar a Pueblos Indígenas

Varios líderes comunitarios de los Pueblos Indígenas le recordaron al vicepresidente Félix Ulloa su compromiso con el sector poblacional, al prometerles programas y proyectos orientados a sus demandas históricas.

“Le pedimos y exigimos al vicepresidente (Félix Ulloa h.), que también se sentó con nosotros antes de llegar al poder que se comprometió a resolver los problemas de los Pueblos Indígenas. Y hasta este momento no nos hemos sentado para abordarlo y trabajarlo con una agenda específica, por el contrario lo que ha hecho es violentar nuestros derechos humanos y derechos históricos”, aseveró Amado Ramos.

Similar lectura realizó el tata Amadeo Ramos, quien recordó al vicepresidente Ulloa y otros funcionarios que prometió “ayuda”, para fortalecer la cultura e idioma de los Pueblos Indígenas, promesa que no se han cumplido.

“El problema que tenemos como población indígena es muy grande, en primer lugar, tenemos varios años que nos vienen encarcelando. Y aquí hay varias personas a quienes les han encarcelado a sus hijos de manera injusta porque son inocentes”, opinó.

“Tengo más de 40 años de estar luchando por mi pueblo, por mi sangre, por mi raza, pero no ha habido gobierno que vele por nuestros intereses y el fortalecimiento de nuestra cultura y lengua materna. Lo que he venido pidiendo desde hace años es una Defensoría de los Pueblos Indígenas, porque ahora no tenemos quien nos defienda, sólo quien nos meta presos”, puntualizó Ramos.

