Denuncian que empleados del MOP le quitaron propaganda electoral a diputado de ARENA

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, quien busca la reelección por La Libertad, denunció esta mañana que colaboradores del Ministerio de Obras Públicas obligaron a la empresa que él contrató a bajar su propaganda electoral de la carretera que va de Nejapa hacia Quezaltepeque.

El legislador de oposición dijo que los empleados del MOP «no dieron explicaciones, no mostraron documentos, solamente matonería y alegando que el Gobierno tendría un evento en la zona y no querían propaganda de la oposición».

“¿A dónde está la «ilegalidad»? no hemos violado la Ley. Pueden quitar las vallas que quieran, pero no me van a quitar mi voz ni las ganas de trabajar por mi gente”, concluyó el legislador en su denuncia a través de las redes sociales.

Estos hechos no son aislados, pues en Santa Tecla, la comuna ordenó quitar los afiches promocionales de Nuestro Tiempo, VAMOS y el FMLN. Dejando únicamente la propaganda de los candidatos oficialistas.