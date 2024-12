Denuncian despido de 300 empleados del sector Salud

Alma Vilches

El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES) El Salvador condenó el trato denigrante y aterrorizador que se le dio por parte de las autoridades de Salud, al despedir al personal de salud, que fue convocando a reuniones donde no se sabía el motivo, ni permitieron teléfonos. Extraoficialmente, se informó que 300 empleados han sido cesados de sus puestos de trabajo.

“Nadie se merece el terror que se utiliza para despedir al personal de salud, ayer éramos héroes para atender sin insumos durante la pandemia de COVID-19 en El Salvador, ahora se nos trata como personal descartable, los despedidos a gran escala no tiene precedente en la historia del país y lo peor es que sin información clara de las indemnizaciones que por ley corresponden”, indicó ALAMES.

Asimismo, denunció que en las reuniones a los empleados no se les permitió hacer alguna pregunta o aclaración, estos despidos se debe al cumplimiento de los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI), para continuar despilfarrando dinero a través de más préstamos para seguir con gastos superfluos, obras públicas de mala calidad y gastos en reserva.

“El impacto en los establecimientos de salud será considerable, por ello están tratando de vender la idea de la Telemedicina, porque el limitado personal que quede será insuficiente”, señaló.

La secretaria general del SITRASALUD, Silvia Navarrete, enfatizó que las autoridades de los hospitales están llamando en grupos a los empleados para notificarles de forma verbal el despido, les han dicho que no se presenten a laborar a partir de este 17 de diciembre.

“No hay ningún compromiso de parte de la institución de pagarles indemnización, muchos de ellos no tienen el tiempo para el retiro, hay algunos que tienen el tiempo y la edad, pero no están pensionados; hay otros de los despedidos que tienen a cargo bodegas y les han dicho que no se presenten, los pueden acusar de cualquier cosa y no podrán defenderse”, externó.

A cerca de 20 empleados del Hospital Zacamil les entregaron carta de despido, todos adultos mayores, a quienes les manifestaron que hasta 2026 comenzarán a darles la indemnización, porque para el próximo año no está contemplado en el presupuesto; el aguinaldo les fue depositado y este día recibirían el salario del mes de diciembre.

