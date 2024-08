Denuncian captura ilegal de costurera mayor de edad

Alma Vilches

Socorro Jurídico Humanitario denunció que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la vivienda de Dora Alicia Sánchez Muñoz, de 55 años, donde la capturaron junto a su hijo Henry Muñoz. Esto ocurrió en la colonia Milagro de la Paz, San Miguel, sin una orden de captura, ni acusación formal en su contra.

“Media docena de soldados y una decena de agentes de la PNC para amedrentar a una mujer de la tercera edad, que no ha cometido ningún delito, que no tiene orden de captura ni procesos pendientes en la FGR, la amenazaron que de no salir le van a botar la puerta”, indicó Socorro Jurídico.

Hace cuatro años Muñoz y sus dos hijos ganaron un proceso judicial por acusaciones falsas, ahora capturarla bajo el Régimen de Excepción parece ser un acto de venganza por parte de agentes de la PNC.

Dora es una costurera dedicada a la confección de vestidos de novia y uniformes escolares, cojines, cubrecamas, muñecos de trapo y accesorios para bebés; su hija es licenciada en Administración de Empresas y el hijo es becado de medicina en la UES.

“Capturaron a Dora y su hijo por delitos que se inventaron en el momento, y una supuesta orden judicial que consiguieron en minutos si es que es real. Ha quedado en evidencia el modus operandi de la PNC, para llevarse gente con mentiras sin orden judicial o administrativa”, expresó Ingrid Escobar, abogada de Socorro Jurídico.

La PNC acusa a la víctima de agrupaciones ilícitas, llegaron buscando a un supuesto criminal que no reside en la vivienda y la familia tampoco lo conoce, al no encontrarlo dijeron que se llevarían a quien esté en la casa. La captura ocurrió a las 9:36 pm de este martes.

La inviolabilidad de la morada es un bien jurídico protegido por la Constitución, sin embargo, agentes de la PNC de San Miguel ingresaron a la vivienda sin una orden judicial.

Socorro Jurídico responsabilizó a la PNC por cualquier cosa que le suceda a Muñoz y su hijo, pues tienen el número de ONI de los agentes que cometieron esa captura arbitraria.

