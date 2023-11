Demandan a Roberto D’Aubuisson por enriquecimiento ilícito

Redacción Nacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) demandó al ex diputado y ex alcalde de Santa Tecla por el partido Arena, Roberto D’Aubuisson, así como a la esposa e hijos por supuesto enriquecimiento ilícito.

La FGR habría demandado a D’Aubuisson

ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, acusándolo de enriquecimiento ilícito por $992,699.52.

La información de la demanda se dio a conocer en redes sociales, a través de un video, donde los fiscales aducen que el acusado tiene que responder ante la ley por 26 irregularidades.

Los fiscales afirman que el ex alcalde y ex diputado no pudo justificar el uso del dinero señalado ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

La acusación contra D’Aubuisson se centra cuando el exfunciuonario fue diputado de la Asamblea Legislativa (2012 – 2015) y alcalde de Santa Tecla, en dos periodos, del 2015 al 2021.

Según la FGR las irregularidades del acusado se dividen en nueve que suman $45,465, cuando fue diputado propietario de la Asamblea Legislativa, más $363,716.0 que se dividen en 13 irregularidades, desde el 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018 cuando estuvo a cargo de la comuna de Santa Tecla, en el primer periodo.

Y del 1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2021, en su segundo periodo, donde le encontraron cuatro irregularidades ($41,670) que en total sería $480.851.01.

La esposa del ex funcionario, Jackeline Jeannethe López de D’Aubuisson, está acusada de haber cometido 24 irregularidades, de estas seis cuando el esposo fue diputado, siete cuando fue alcalde en el primer periodo y 11 irregularidades en el último periodo, sumando un supuesto enriquecimiento ilícito de $513,428.64.

A Johana D’Aubuisson López, hija, del imputado, se le atribuye enriquecimiento ilícito por $12.939.87, $7,277, y $5,662.87.

Y al hijo, Roberto José D’Aubuisson López, $10,300 y $5,180, sumando $15,480.

La FGR demanda, además, que inhabiliten a D’Aubuisson por 10 años para ejercer cargos públicos, y que se reintegre el monto de las irregularidades.