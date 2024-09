Delegaciones internacionales reviven los actos violentos en Guaira, Venezuela

Francisco Elías Valencia

@DiarioCoLatino/Enviado especial

Delegaciones de distintas partes del ORBE, especialmente de América Latina y el Caribe, participaron en una actividad pública política, en el preámbulo del Congreso Mundial contra el Fascismo que se desarrolla en Caracas, Venezuela, este 10 y 11 de septiembre.

La actividad se desarrolló en la Plaza Bolívar Chávez, donde ya luce nuevamente altiva la estatua del comandante Hugo Chávez Frías, que fue víctima del vandalismo la noche del 28 de julio, cuando grupos enardecidos de la oposición reclamaban la victoria de Edmundo González Urrutia, auto exiliado en Europa.

La delegación salvadoreña está integrada por representantes de la Comisión Política y de la juventud del Frente Farabundo Martí, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y del Frente Femenino, entre otras organizaciones sociales y populares.

La imagen de Chávez cayendo de su pedestal, derribada por los violentos protestantes recorrió el mundo, con mensajes optimistas de la incipiente “caída del gobierno de Nicolás Maduro”, y del “Chavismo”; sin embargo, fue Nicolás Maduro quien triunfó en las elecciones del 28 de julio, que Estados Unidos desconoce.

Es más, el gobierno de Estados Unidos dio como ganador al candidato opositor, la misma noche de las elecciones, sin que las autoridades electorales hubiesen dado datos oficiales, que sí lo hizo horas después, pero dando ganador al presidente Nicolás Maduro.

La posición de Estados Unidos a favor de la oposición venezolana provocó que las acciones violentas y vandálicas dirigidas por la oposición más radical venezolana continuaran el día 29, en diferentes puntos del país. Nicolás Maduro denunció que se estaba fraguando en Venezuela un golpe de Estado promovido por el fascismo criollo e internacional.

Precisamente por esa denuncia, Venezuela desarrolla el congreso internacional contra el fascismo, en apoyo y solidaridad con el pueblo y Gobierno de Venezuela, pero también a favor de la paz y la unidad.

Y fue en este contexto que, como preámbulo al congreso, se desarrolló en Guaira, cabecera del estado venezolano con igual nombre, y con la presencia de las delegaciones internacionales, un acto de solidaridad y repudio al fascismo.

Al principio del acto de solidaridad, las delegaciones revivieron, a través de un video con imágenes ya conocidas, pues fueron las que recorrieron el mundo, en las que se muestran grupos violentos no solo derribando la estatua de Chávez, sino, saqueando y destruyendo puestos del mercado comunitario, un hospital Modular, un complejo deportivo y educativos, entre otros.

En la mesa principal estaban, además de las autoridades de gobierno del municipio, algunas de las víctimas de los grupos opositores venezolanos.

Miguelina era una de las víctimas, quien narró lo sufrido durante los días violentos promovidos por la oposición venezolana, dirigidos por Corina Machado tras bambalinas.

“A través de las redes me amenazaban, pero no bastó, pues llegaron a mi casa a amedrentarme, por lo que las fuerzas públicas me rescataron y me pusieron a salvó”, relató.

“A los venezolanos nos gusta la paz, pero no permitiremos que el fascismo llegue nuevamente al gobierno”, dijo Miguelina.

De igual forma, Soberlai, una lideresa de una parroquia (barrio) comunitaria, dijo haber vivido momento de angustia, quien también fue víctima de “violencia cognitiva”, en referencia los mensajes de violencia y violencia física vividas en su comunidad en los días de la violencia de la oposición venezolana. “Pero no voy a dejar mi revolución, iniciada por el líder Hugo Chávez”.

El intendente (alcalde) de Guaira, José Manuel Suárez, no dudó en responsabilizar de los actos violentos del 28 y 29 a los Estados Unidos, en su afán de volver a instaurar en Venezuela un gobierno fascista y pro imperialista.

Pero, Suárez advierte que, así como en Guaira no permitieron que entraran los invasores españoles, tampoco hoy permitirán que entre el fascismo, y el 28 y 29 son ejemplo, pues, no lograron su cometido.

“Guaira siempre ha defendido la paz, lucha por la paz y lucha contra el fascismo, así como contra el odio, y hoy no estamos solos”, agregó, al referirse a la solidaridad internacional representada allí por las delegaciones que participan en el Congreso Internacional contra el Fascismo.

