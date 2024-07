Debe existir unidad latinoamericana contra el extractivismo

Gloria Silvia Orellana

“Yo siento que a nivel centroamericano y para ser más exactos, a nivel latinoamericano, sólo nos queda hacer la lucha social unitaria contra el extractivismo”, dijo Gilberto García, activista del movimiento social “Panamá Vale Más Sin Minería”, quien participó en el IX Encuentro Regional de ACAFREMIN.

Diario Co Latino entrevistó al “Cholo García”, quien aclara que “cholo” es un término lingüística panameño que se refiere a personas de “cabello crespo”. García se declara activista comprometido y es integrante de “Panamá Vale Más Sin Minería”, y quien conduce el programa “Conversando con Cholo García”,.

– ¿Cuándo llega la empresa minera al territorio panameño?

Entre los años 1990 a 1994. Un señor que fue electo presidente llevó de su mano a una empresa que quería desarrollar la minería metálica en Panamá. Y le dieron un contrato que fue declarado ilegal.

Y aún así, declarada ilegal la compañía siguió funcionando como “Petaquilla Gold S.A.” que logró un contrato en 1998 para explotar oro y cobre, y pese a que este contrato fue declarado ilegal, no importó. Porque todos los presidentes panameños desde 1998 hasta el año 2023 se hicieron de la vista gorda, miraron hacia otro lado, mientras la empresa se fue desarrollando, tumbando bosques primarios. Sí, muchos bosques primarios del Corredor Biológico de Panamá, en el Distrito de Donoso, de la Provincia de Colón, es una montaña hermosísima de la que han destruido más de 7 mil hectáreas.

– ¿Cuándo inició la lucha social contra la minería metálica?

La lucha empieza en 2019, cuando iniciaron protestas sociales en contra de la minería metálica a cielo abierto en Panamá. Porque la minera First Quantum Minerals Ltd, de origen canadiense, subsidiaria de Petaquilla Gold, obtuvo alrededor de 600 hectáreas que pasaron a la empresa canadiense, este es todo un proceso.

First Quantum Mineral, cuando inició prometió un paraíso a las comunidades, -creeme- ha sido el mismo discurso que han hecho las transnacionales mineras en todos los países latinoamericanos donde explotan minería metálica.

Resulta que prometieron calles, escuelas, cañerías de agua, trabajos, clínicas para salud y después de más de 5 años de estar extrayendo minerales y vendiéndolos, alrededor de 25 comunidades que están alrededor de la mina, porque en total son 50 comunidades, no tienen agua ni luz(eléctrica), ni salud o escuelas.

– ¿Cuál fue el impacto en las comunidades?

Les contaminaron todos los ríos y ahora ya existe gente enferma y están manifestando que hay personas que están falleciendo con enfermedades y con síntomas que pudieran parecer enfermedades gastrointestinales.

No obstante, no hay laboratorios o atención médica especializada, y lo que ocurre es que todo pasa como enfermedad común, pero, todos sabemos que viven cerca de las minas y que antes no ocurrían este tipo de casos.

– ¿Cuántas hectáreas de bosque tenía la concesión minera?

La concesión que tenía la minera era de casi 12 mil 500 hectáreas y estas llevan destruidas alrededor de 7 mil hectáreas de bosque primario, lugares en donde campesinos, descendientes afrocaribeños, los que nosotros llamamos población autóctona es un población diversa y amplia, estamos hablando de alrededor de 14 mil personas afectadas, porque viven cerca de la zona de la minera Petaquilla Gold.

– ¿Es minería a cielo abierto o subterránea?

Es una mina a cielo abierto y Petaquilla Gold, que ahora está en abandono totalmente con “tinas de relave” (depósito con material desechado) que están llenas de cianuro que en cualquier momento pueden provocar un desastre ecológico. Y está la otra, que es vecina de Petaquilla, tiene 3 tremendos lagos (de colas) que ahora no sabemo qué harán con ellos.

– ¿Cuál es la postura del pueblo panameño frente a estos contratos declarados ilegales ?

El pueblo panameño está cansado del robo que se hacen en Panamá, estos señores (mineros), nunca dieron un informe de cuánto mineral sacaron ni qué minerales sacaron de la mina. Nosotros nos propusimos investigar y logramos conseguir la información que ellos le entregan a la empresa accionista en Canadá (First Quantum Mineral Ltd).

Y en Canadá, ellos reportaron 8 mil 600 millones de dólares, solamente en ganancias, y afirmaron que solamente sacaban cobre, pero realmente sacaron oro, cobre, platino, zinc y otros minerales aledaños como tierras raras (que contienen elementos químicos) y otras cosas más, pero nunca dijeron nada, es un secreto en Panamá que minerales contiene esa mina.

– ¿Cuánto lucró con la minera?

Entre el cobre y oro, ellos reportaron en Canadá que sólo en oro sacaron en un trimestre alrededor de 84 mil onzas de oro. Que en ese momento tenía un valor de 2 mil dólares la onza, si multiplicamos 84 mil onzas de oro por 2 mil dólares la onza -se imagina el capital-, pero, se acabaron a los animalitos del bosque como venados, conejos y otras especies silvestres, que consumieron el agua envenenada (drenaje ácido), y llegaban a morir a los predios de los campesinos.

– ¿Cómo se prepararon para integrar su movimiento social?

Comenzamos primero, haciendo alianzas con la iglesia, con organizaciones sociales y sectores de la población que de una u otra forma representaban o querían luchar en contra de la minería y logramos tantas alianzas que fue importante porque en el mes de noviembre y diciembre del año pasado se logró cerrar.

Y el presidente que terminó su mandato el 1º de julio, a sabiendas que el primer contrato había sido declarado ilegal dejó que la mina siguiera funcionando . Y quiso dar un contrato que era tres veces peor al primero, porque les entregaba casi la soberanía del país a la empresa, a cambio de 365 millones de dólares.

Claro, el país no lo resistió, el país protestó y de allí, todas las organizaciones sociales, políticas, religiosas, sindicales, campesinas, jóvenes muchos jóvenes participaron, salimos a protestar del contrato y en contra de la minería metálica y se fue consolidando un solo frente, y creamos “Panamá Vale Más Sin Minería”.

– ¿Qué ha ocurrido con toda esta lucha?

Después que la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el contrato y que no podía haber minería en Panamá, el gobierno, en lugar de cumplir con el mandato de la Corte y el mandato del pueblo, ha dejado la mina allí. Como para que el nuevo presidente entrante le de vida a la mina, pero nosotros le estamos advirtiendo que eso no lo vamos a permitir.

Vamos a seguir en la lucha, por ahora estamos pendientes y calentando los motores para que esto de la minería metálica no se de en Panamá. La Corte Suprema de Justicia lo declaró ilegal en dos ocasiones en 1997, con el primer contrato y octubre de 2023, que declaró ilegal la minería en Panamá y el contrato que el presidente quería imponer.

– ¿Cuál es el margen de la población frente a empresas transnacionales extractivistas?

Como primer punto, hemos solicitado unirnos a la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN). Yo siento que a nivel centroamericano y para ser más exactos a nivel latinoamericano, lo que nos queda es hacer la lucha unitaria y lograr la unidad de las organizaciones en contra del extractivismo.

Si nosotros tomamos en consideración a ACAFREMIN, y logramos unir a todos los países centroamericanos incluyendo a Panamá, será un frente muy , fuerte, frente a todos los presidentes y los sectores poderosos pro mineros.

Estaríamos hablando desde la frontera de México -Guatemala hasta Panamá – Colombia. Toda esa fuerza, todo ese pueblo diciendo no a la minería en todos estos países sería todo un éxito y es a lo que apunto, una unidad centroamericana y latinoamericana.

