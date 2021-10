Dan de alta a ex presidente estadounidense Clinton de hospital de sur de California

LOS ANGELES/Xinhua

El ex presidente estadounidense Bill Clinton fue dado de alta este domingo de un hospital en el sur de California, en donde recibió tratamientos durante varios días por una infección no relacionada con el coronavirus.“El presidente Clinton fue dado de alta hoy del Centro Médico Irvine de la Universidad de California. Su fiebre y conteo de glóbulos blancos se normalizaron y regresará a casa en Nueva York para finalizar su tratamiento de antibióticos”, dijo el doctor Alpesh N. Amin, presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California, Irvine, quien ha estado supervisando al equipo de doctores que tratan a Clinton, en una declaración compartida en Twitter por Angel Ureña, portavoz del ex presidente.

“En nombre de todos en el Centro Médico Irvine de la Universidad de California, tuvimos el honor de tratarlo y seguiremos vigilando su progreso”, añadió Amin.

Clinton, de 75 años, fue hospitalizado el martes por la noche en el Centro Médico Irvine de la Universidad de California en el condado de Orange por una infección urológica que se regó a su torrente sanguíneo, de acuerdo con su asistente.

El ex presidente se encontraba en el sur de California por una recepción y cena privadas para la Fundación Clinton sin afán de lucro. Después de reunirse el martes con amigos en el condado de Orange, informó que se encontraba fatigado, dijo un asistente del ex presidente estadounidense citado por Los Angeles Times.

Clinton volará a Nueva York con su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, y su hija Chelsea, informó el diario.