DACA no está “muerto”, Estados Unidos aprobó más de 55.000 permisos en 2018

Compartir ! tweet





Los Angeles/AFP

Javier Tovar

El presidente Donald Trump dijo que DACA estaba “muerto”, pero en lo que va de 2018 su gobierno aprobó más de 55.000 solicitudes para renovar o recibir por primera vez este permiso que protege de la deportación a los indocumentados traídos a Estados Unidos de niños.

El programa, creado por el expresidente Barack Obama en 2012, fue eliminado en septiembre pasado por Trump, pero sigue vigente por orden judicial.

Cifras divulgadas este martes por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, del inglés) mostraron que entre enero y marzo, 9.709 personas recibieron el estatus DACA por primera vez y 45.416 lo renovaron.

Casi 35.000 solicitudes de renovación fueron así mismo rechazadas, lo mismo para 16.252 aplicaciones por primera vez.

El gobierno anunció en septiembre pasado que eliminaría la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), que beneficia hoy a 693.850 personas, 80% de ellas naturales de México.

Su fin definitivo estaba fijado para el 5 de marzo, pero dos fallos de jueces de California y Nueva York suspendieron temporalmente la decisión del gobierno federal, que apela ambos fallos ante tribunales de segunda instancia.

La Corte Suprema rechazó pronunciarse sobre el asunto directamente.

“Seguiremos luchando”

“Seguiremos luchando”, escribió en Twitter el fiscal general de California, Xavier Becerra. “Gracias a una orden de la corte protegimos DACA en California y el gobierno Trump ha renovado el estatus para miles de ‘dreamers'”.

“Gracias al coraje y trabajo duro de aquellos que llevaron al presidente Trump a corte por esta eliminación ilegal de DACA, decenas de miles de ‘dremaers’ renovaron su estatus”, escribió en un comunicado el National Immigration Law Center. “PERO no se equivoquen: la lucha para proteger a todos los ‘dreamers’ está lejos de terminar”.

“No todos los ‘dreamers’ son protegidos por estas decisiones judiciales y necesitamos desesperadamente una solución permanente al desastre de Trump con DACA”.

El discurso de Trump ha estado enfocado en los últimos días en el tema migratorio, en momentos en que una caravana de migrantes centroamericanos avanza a través de México.

El presidente ha insistido en la necesidad de un muro en la frontera sur y este martes dijo que evalúa desplegar el ejército en la frontera con México.

El lunes escribió en Twitter que la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia estaba “muerto porque a los demócratas no les importa y no actúan. Ahora todo el mundo quiere subirse al carro de DACA. Ya no funciona, se debe construir el muro y proteger nuestras fronteras”.

Los demócratas buscaban una solución permanente para los “dreamers” a cambio de su voto para aprobar el presupuesto federal, en el que los fondos para el muro fueron bloqueados.

De octubre a diciembre, el USCIS sumó 5.585 nuevos “dreamers”, o soñadores como son llamados los beneficiarios del programa, y renovó 93.054 permisos.