Correa advierte sobre fracasadas acciones del Gobierno de Ecuador

Quito / Prensa Latina

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró el jueves que el Gobierno de Lenín Moreno fracasó en todos sus intentos por incriminarlo en una supuesta trama de corrupción.

A través de un vídeo publicado en su cuenta en Twitter, el exmandatario reiteró que contra él y exfuncionarios de su Gobierno existe una persecución política.

‘Ecuatorianos, llevamos ya dos años del peor gobierno de la historia, sostenido por la partidocracia, la banca y la prensa’, recalcó.

En opinión de Correa, Ecuador retrocedió en todos los sentidos: ‘no hay seguridad, no hay empleo, no hay obras públicas, no hay honestidad, no hay dignidad’, comentó

Denunció que él y otros miembros de su administración llevan dos años también de la más brutal persecución política.

‘Han revisado nuestros movimientos financieros y migratorios, nuestros teléfonos y computadoras, han abierto ilegalmente nuestro chat privado, han revisado miles de correos, vinieron a filmar mi casa, mi familia, cómo vivíamos’, precisó.

Correa señaló que ‘llegaron al punto de contratar (a) la empresa Berkeley Research Group para encontrar algo que incriminen a su exvicepresidente Jorge Glass o a él.

Pero en todo han fracasado, recalcó el exgobernante, al tiempo que señaló que los corruptos siempre fueron ellos, pero por intentar destruirlo ‘no les importó destrozar la patria’.

‘Y como no encontraron y no encontrarán nada continúan recurriendo a las más grandes patrañas. Los supuestos cuadernos de Pamela Martínez es el mayor fraude procesal que recuerde la historia de Ecuador’, advirtió.

Fue escrito por ella en la cárcel, en contubernio con la fiscal Diana Salazar, y solo un necio cegado por el odio puede seguir creyendo tanta infamia, aseguró.

Martínez ante la Fiscalía, la Procuraduría y abogados de los 26 procesados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, dijo el martes que recibió dinero de directivos de Odebrecht y otros contratistas del Estado.

En una audiencia, explicó que estuvo a cargo de la digitalización de los aportes hechos para la campaña de 2014 de Alianza País, aunque aclaró que no gestionó dichos pagos.

En el vídeo divulgado Correa aseguró que en su vida ha recibido, solicitado, o siquiera ha permitido algún soborno.

‘Por el contrario, cuando llegué a la presidencia prohibí las canastas navideñas y demás regalos que enviaban los contratistas y que hoy han vuelto a entregar’, remarcó.

‘Esto pasará, resistiremos y venceremos’, afirmó al tiempo que llamó a los ecuatorianos a prepararse para las próximas elecciones que espera sean antes del 2021.

‘A sepultar con votos el Gobierno de Moreno y a todos sus cómplices. Cada vez está más cerca la aurora, el retorno de la alegría, la prosperidad, de la esperanza del orgullo de sentirnos ecuatorianos’, exhortó.