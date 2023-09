Controles vehiculares y conducta responsable pueden disminuir accidentes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mientras las autoridades del Vice Ministerio de Transporte tomaron la medida este domingo de intensificar el control vehicular para evitar percances, los accidentes siguen reportándose a diario en el país.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial han afirmado que la distracción del conductor es la principal causa de accidentes de tránsito en el país y de víctimas mortales.

Las estadísticas desde enero de este año hasta el 13 de septiembre señala que han ocurrido 3,125 accidentes, dejando 317 fallecidos y 1,731 lesionados.

Sobre los controles vehiculares, el VMT dijo que desde ayer se realizaron 80 revisiones, de las cuales se impusieron 15 sanciones por diferentes motivos, como no portar cinturón de seguridad, no portar documentos en regla, sistema de luces en mal funcionamiento, entre otros.

Sin embargo, este esfuerzo se minimiza cuando se siguen reportando accidentes que pueden evitarse al seguir las medidas de seguridad que pide el Reglamento de Tránsito o que las personas que manejan estén conscientes de la responsabilidad que tienen.

Solo este lunes los cuerpos de socorro y otras instituciones reportaron un accidente de tránsito en el kilometro 40, en la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Arce, con sentido a Santa Ana, donde dos rastras chocaron.

Según , una de las rastras transportaba sacos de cemento, que quedaron esparcidos en la carretera, en este accidente no se reportaron lesionados, pero afectó el paso en los carriles que van hacia San Salvador como hacia Santa Ana.

En otro accidente los equipos de Bomberos de El Salvador y Cuerpos de Socorro, como Cruz Roja Salvadoreña informaron sobre un accidente en la carretera Panamericana, kilómetro 30, Cojutepeque, Cuscatlán, donde quedo una persona atrapada en un vehículo de carga liviana.

Es de destacar que la mayoría de accidentes se deben a conductas de las personas que pueden prevenirse como no exceder el límite de velocidad, no conducir con distracción, no usar el celular, no invadir carril, y respetar señales de tránsito.

Las autoridades señalan que hasta la fecha, entre el 41% y 43% de los fallecidos por siniestros viales son motociclistas.

Para las autoridades los controles vehiculares pueden disminuir los percances y estos continuarán en horas de mayor circulación evitando así invasión de carriles, en zonas consideradas de alta afluencia vehicular como Autopista a Comalapa, en la Monseñor Romero para incorporarse a carretera a los Chorros, Boulevard Constitución, Carretera a La Libertad, entre otras.