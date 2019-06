Constitución versus obediencia burocrática…, y ONUSAL

César Ramírez

A pocos días del cambio de gobierno, una cascada de Twitter circula anunciando el fin de Secretarías: Inclusión, Transparencia, Técnica, Gobernabilidad y Vulnerabilidad, además cese de empleados públicos; exclusión de parientes de políticos en Relaciones Internacionales, quince directores de educación… Despido del director del BCIE y finalmente agreguemos la nota que vincula al FMLN y dos dirigentes en la categoría de financieros de las pandillas (09JUN019) etc.

Malas noticias, pero esta dinámica de comunicación social novedosa ¿es legal?, ¿se puede cambiar el escudo nacional por un logotipo?, ¿todos los ministerios incluirán el nuevo logotipo? Cuando solo la Asamblea Legislativa puede hacerlo Art. 131. Inc. 33; sobre el cese de cargos públicos: Art. 163 “Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República, deberán ser refrendados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos o por los viceministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal”. Art. 164 “Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa”. Sobre el despido de centenares de trabajadores el Art. 2 “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo (…) se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen (…) se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral”. Muchas personas son humilladas por esa “orden presidencial” en redes sociales, otras han sido confundidas con parientes imaginarios, solo por su apellido.

¿Qué clase de obediencia se puede esperar de los nuevos ministros? Solidaria, sociológica, voluntaria, política, ciega, burocrática… etc. al final la Constitución es vigilante de éstos procedimientos, pensar que es paradójico que el Art. 235 indica que todo funcionario civil o militar (…) debe cumplir y hacer cumplir la constitución, al igual que el presidente Art. 168, Inc. 1.

En el largo y tortuoso camino de la paz al terminar el conflicto por la vía política, las partes se comprometieron a democratizar el país, garantizar los derechos humanos, reunificar a la sociedad, ONUSAL es testigo, por lo tanto, sería un suicidio político financiar a las organizaciones terroristas, se incumpliría el Acuerdo de Paz de 1992 (…) en este caso la prudencia será mejor.

