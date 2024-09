“Confío que el sistema de justicia va a cumplir con honor y responsabilidad su rol”: Mauricio Ramírez Landaverde

El ex ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confía que el sistema de justicia absolverá a los implicados del caso Asocambio, pues no existió desviación de fondos. Foto Diario Co Latino/@ysuca91siete.

@AlmaCoLatino En la vista pública del caso Asocambio concluyó el peritaje de la defensa y la participación de cinco testigos que declararon a favor de los empleados; el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa coinciden que no existió desviación de fondos. En el caso Asocambio son procesadas 21 personas, entre ellas el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien es acusado por presuntos casos de corrupción al interior de las tiendas penitenciarias. “A pesar de la situación que atraviesa el Salvador, se puede decir que el acceso a la justicia todavía lo tenemos, confío que el sistema de justicia va a cumplir con honor y responsabilidad su rol de garantizar procesos justos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos”, afirmó el ex ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Según el exfuncionario, si la autoridad judicial se basa en lo que el proceso ha aportado, no tiene absolutamente ninguna duda que el aquí va a terminar, si la autoridad toma en cuenta las pruebas presentadas lo justo es esperar una absolución definitiva. Ramírez se quedó en el país porque cree que el sistema de Justicia salvadoreño es rescatable, aunque los daños han sido muy fuertes y son irreparables, tres años presos y uno de ellos ilegalmente porque tenía carta de libertad. El exfuncionario explicó que la presentación de las pruebas de descargos consistió en un perito de la defensa y cinco testigos, el desfile probatorio concluyó y ha permitido aclarar con el perito de la fiscalía que no hubo ninguna desviación de fondo, ni benefició a ninguno de los señalados, todo el dinero que se obtuvo durante ese periodo sirvió para los fines que la ley establece. La defensa argumentó que no hay ningún centavo apropiado o mal uso de los fondos por parte de las personas acusadas. En la información brindada quedó claro que las oficinas funcionan en local arrendado por Asocambio y todas pertenecen a la Dirección General de Centros Penales, incluso, a la fecha de hoy. Las cuentas que estaban para Asocambio siempre se manejaron por la Dirección General de Centros Penales, nunca se abrieron cuentas privadas o para beneficios propios. El próximo lunes 30 de septiembre el Tribunal Quinto de Sentencia continuará la vista pública, donde 13 de los procesados ejerzan su derecho de defensa material y presentarán su declaración indagatoria. Comparte esto: Facebook

