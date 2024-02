Comunidad El Matazano exige a la DOM no expropiar tierras y garantizar derecho al agua

Gloria Silvia Orellana

@Redacción Diario CoLatino

Un grupo de habitantes que integran la Asociación de Desarrollo Comunal El Matazano, municipio de Santa Tecla, La Libertad, junto a la Red Nacional de Juntas de Agua, intentó entregar un escrito, en el que solicitan, de manera urgente, una reunión con las autoridades de la Dirección de Obras Municipales (DOM), para que no les expropien un terreno que garantiza el acceso al agua de esta población.

Lilian Romero, presidenta de la ADESCO, manifestó que ante la visita que realizó a la comunidad, el 11 de diciembre de 2023, la jefa del departamentos de proyectos de la DOM, Judith Ramírez, les solicitó realizar un “valúo de un terreno”, en donde se encuentra el tanque de distribución de agua potable para nueve caseríos del cantón El Matazano, que está constituido por alrededor de 600 familias.

“La justificación del valúo del terreno es que en esa zona se construirá la Escuela Militar. Y nosotros en ese momento consultamos cuál era la estrategia o alternativa para la comunidad, y no afectar su derecho humano al agua, sin embargo, no nos dieron ninguna respuesta”, afirmó.

“Es por esto que estamos aquí, queremos dejar esta carta solicitando una reunión con la junta directiva de la DOM para dialogar, y se resuelva a nuestro favor, ya que el terreno donde está el tanque es tan solo una orilla prácticamente, donde se pretende construir la Escuela Militar, y no vemos la necesidad del porqué intervenir esta área”, agregó Romero.

Sobre la situación de la comunidad El Matazano y la Ley de Dominio Eminente de Inmuelbes para Obras Municipales e Instituciones, referido a la autoridad para “expropiar tierras”, Romero expresó que también le demanda a la DOM seguir un procedimiento de consulta con los propietarios o poseedores de los terrenos.

“Nos preocupa que sólo en la zona del tanque de distribución hay 37 familias aproximadamente que pueden verse amenazadas por el desalojo de sus viviendas porque es parte del área que quiere intervenir la DOM”, dijo.

“Solicitamos que no nos priven el acceso al tanque, y se respete el paso en donde está la tubería de distribución. Estas son las peticiones que traemos y queremos un acercamiento con la DOM, la Dirección y la junta directiva para resolver a favor de la comunidad, ya que son bastantes familias las que seremos afectadas de no tener una respuesta favorable”, acotó Romero.

La presidenta de la ADESCO El Matazano argumentó sobre la imposibilidad de mover el tanque de distribución de agua, por el mismo relieve del terreno, que es el punto más alto de la comunidad para que distribuya el agua por gravedad y no por bombeo.

“A nosotros no nos resuelven nada diciéndonos que nos van a indemnizar o nos van a dar esta o aquella cantidad de dinero. No resolvemos nada con el dinero porque no vamos a encontrar otro terreno que pueda considerar todas las especificaciones técnicas del tanque para el agua de consumo”, sostuvo.

“Sabemos que hay un aumento del valor de la tierra por el excesivo crecimiento urbanístico, muchas residenciales que están edificando, y así una gran tala de árboles que va en detrimentro del medio ambiente y las fuentes de agua que son pocas se están secando por toda esta deforestación en los alrededores de nuestra comunidad”, denunció Romero.

El proyecto del Tanque de Agua para la comunidad de El Matazano llegó en el año 2003, explicó Mirna de Sosa, quien afirmó, que ese proyecto fue factible por todo el trabajo en comunidad para contar con agua en sus hogares.

“En este proyecto de nuestra comunidad no tuvo nada que ver ANDA, aunque también nos abastecemos con ellos, pero este proyecto es solo de la comunidad y por años hemos estado abandonados por diferentes gobiernos y cuando hubo una esperanza de una mejora nos vienen a estancar todo, cuando la DOM llega a decirnos que quiere esos terrenos”, agregó.

“Estamos sumamente preocupados porque el tanque se encuentra en el único lugar donde puede distribuir el agua a todos. No se puede mover por el alto costo de hacerlo. Pagamos 8 a 10 dólares mensuales y recibimos agua 15 ó 20 días y si movemos el tanque el agua debe bombearse y eso es carísimo”, alegó de Sosa.

Gloria Cruz, de la Red Nacional de Juntas de Agua, reiteró el compromiso de acompañar las demandas de las ADESCOS y las Juntas de Agua del país en defensa de acceso a este derecho, tras reiterar que “no están solos”, porque hay otras juntas de agua que les darán su apoyo.

“Nos preocupa el hecho que haya una Ley de Dominio Eminente de Inmueble, que despoja de las tierras a las personas, y que valga más que el derecho humano al agua. Cuando el artículo 63 de la Ley General de Recursos Hídricos prioriza el consumo humano, y por esta razón es que creemos importante luchar por nuestra agua” indicó.

“Todos y todas podemos vivir con la falta de algunas cosas, pero no sin el agua, es imposible, y este problema en especial afecta mucho más a las mujeres que el patriarcado les ha asignado el trabajo del hogar y deben buscar el agua. Y no puede ser que prevalezca un proyecto ambicioso de una entidad pública frente al derecho humano al agua de 600 familias de El Matazano”, señaló Cruz.

Al final de la jornada, la junta directiva de la ADESCO El Matazano informó que la recepción de la DOM se negó a tomar la correspondencia para las autoridades.

“Solo queríamos una firma y un sello de recibido del escrito en la recepción para dejar constancia de que fue recibido, pero no fue aceptado. Y sólo queremos una respuesta de la Dirección de Obras Municipales, pero seguimos y vamos a agotar los medios para buscar ese acercamiento para dialogar”, concluyó Romero.