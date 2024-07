Compradores exigen a vendedores precios bajos “porque el presidente lo dijo”

Gabriela Sandoval

Después de cinco días de que el presidente Nayib Bukele amenazara a los comerciantes a escala nacional para que bajaran los precios de frutas y verduras, so-pena de sufrir cárcel, vendedores del Mercado Central de San Salvador manifestaron que los comerciantes mayoristas no han disminuido los precios. De la misma manera, comentaron que los compradores exigen precios “ridículos”, solo “porque el presidente Bukele lo dijo”.

El viernes 5 de este mes, el presidente amenazó a los comerciantes de frutas y verduras, a escala nacional, con cárcel, debido a los significativos aumentos en los productos. Bukele, en cadena nacional, hizo énfasis en que “se procederá si no bajan los precios”. Asimismo, anunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) iniciaría con “Mercados a precios justos” con el propósito de que “los productos agrícolas tengan precios accesibles para la población”.

“Importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar (…) Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después, porque todos están fichados y ustedes lo saben”, amenazó el mandatario.

Actualmente, los precios que los comerciantes mayoristas ofrecen a los vendedores del Mercado Central de San Salvador son:

√ $42.00 la caja de tomates (200 unidades)

√ $28.00 el saco de cebollas (150 unidades)

√ $92.00 el costal de papas (100 libras)

√ $20.00 la bolsa de güisquiles (aproximadamente 25 unidades)

“Eso es lo que dice la gente, que uno tiene que dar el precio que él dijo (Bukele), pero la realidad es otra (…) si usted compra caro tiene que vender caro, es lógico. El tomate vale $35.00 y él dice que hay que dar 15 por el dólar y no trae ni 200 tomates, ¿a cómo me va a salir a mí?”, dijo un comerciante a Diario Co Latino.

En este sentido, los comerciantes minoristas manifiestan haber recibido incluso agresiones verbales por los precios actuales de los productos. Estos precios al consumidor final en los principales mercados del país rondan los cuatro tomates por $1.00, cuatro cebollas por $1.00, libra de papas a $1.25 y güisquiles a uno por $1.25.

En contraste, en los “Mercados a precios justos”, dispuestos por el Gobierno, en algunos puntos, los consumidores pueden encontrar los siguientes precios:

√ Tomate menudo a $1.00 por 15 unidades.

√ Cebolla blanca a $1.00 por 5 unidades.

√ Repollo a $1.60 la unidad.

√ Papa grande a $0.95 la libra.

√ Zanahoria a $0.35 la libra.

√ Güisquil a $0.75 la unidad.

En este contexto, los minoristas manifestaron que los precios que se ofrecen en los “Mercados a precios justos” afectan considerablemente sus ventas, además de que las personas exigen los mismos precios que en dichos mercados.

Finalmente, comentaron que las amenazas de Bukele deberían ir dirigidas solamente a los mayoristas, ya que ellos no rebajan los precios a los revendedores. Asimismo, detallan que la “amenaza” de Bukele solo ha generado temor “a que la Defensoría del Consumidor intente sancionarlos”.

“Nosotros no tenemos la culpa de que él diga una cosa, nosotros sabemos cómo compramos. Solo ganamos dos dolaritos con las cosas, como digo, él debería ir donde los mayoristas porque acá solo nos venden ellos y cómo nos va a amenazar si pagamos mensualmente los impuestos, no se puede”, concluyó una vendedora.

