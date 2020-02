Comisión Política finaliza consultas con víctimas del conflicto armado

Dorila Márquez, representante del Comité de Víctimas de la Masacre El Mozote pide a la Comisión Política no firmar y tampoco aprobar la propuesta de Ley de Reconciliación, Justicia, Reparación y No Repetición que encubre una nueva ley de amnistía. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.