Comisión de Hacienda avala nueva amnistía fiscal

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de emitir una nueva ley transitoria para otorgar una amnistía fiscal a los contribuyentes sobre el pago de los impuestos y las multas que adeuden al Ministerio de Hacienda.

La Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas estaría vigente hasta el próximo 11 de diciembre.

El director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marvin Sorto, participó este lunes en la instancia legislativa donde señaló que se busca “darle oportunidades a las personas que cumplen con sus pagos, pero que, por algún motivo, no han podido solventar sus compromisos con el fisco”.

El funcionario sostuvo que “el Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”.

La medida beneficiaría a los contribuyentes que estén haciendo diligencias en la Fiscalía General de la República (FGR), como procesos de cobro judicial y aquellas deudas o recargos sobre multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o que posean recargos sobre multas determinadas por cualquier institución de la Administración Pública, excluyendo a las municipalidades.

“Se busca que se exonere de los recargos o intereses que se generaron por no cancelar multas de tránsito, por ejemplo, pero no es que se les estaría eximiendo de las sanciones impuestas por agentes policiales o por gestores de tránsito”, aclaró Sorto.

Dicha amnistía tributaria permitiría regularizar deudas en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Aduanas o ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, sin la obligación de pagar intereses, recargos ni multas por mora.

Además, los contribuyentes podrían acceder a una resolución de pago a plazos con una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales y sucesivas. Estos planes de pago también se aplicarían a las multas impuestas a obligaciones formales. En caso de incumplir los planes de pago se perderían los beneficios y se reactivarán los recargos originales proporcionalmente.

Según informó el funcionario, el último marco legal que se aprobó con el mismo objetivo fue el 15 de octubre de 2025 y benefició a 56,195 contribuyentes. En porcentajes, el 71 % de la recaudación que se obtuvo correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes tributarios.

En la misma sesión, los legisladores dictaminaron a favor de incorporar $464,470 al Ministerio de Hacienda, provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar cuatro proyectos relacionados con la modernización de los servicios fronterizos, el comercio exterior y la atracción de inversiones en El Salvador.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Delia Reyes, explicó a la Comisión, que los recursos forman parte del Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.

Las iniciativas serían ejecutadas por Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y la coordinación del Ministerio de Economía.

Del total de fondos, $250,000 se destinarían para ampliar y modernizar el puesto fronterizo El Poy, ubicado en el distrito de Citalá, Chalatenango. Según la funcionaria los recursos permitirán adquirir un inmueble contiguo a las instalaciones actuales para ampliar el área del puesto fronterizo y cubrir los gastos relacionados con esta actividad.

Delia Reyes también sostuvo que la modernización de este puesto fronterizo busca mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como agilizar los trámites aduaneros y el despacho de mercancías.

Del restante, $10,500 se utilizarían para desarrollar e implementar el Portal de Comercio Exterior de El Salvador, una plataforma web centralizada para consultar información estratégica relacionada con el comercio exterior. Según explicó Reyes, el dinero serviría para adquirir e instalar los equipos tecnológicos necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, $102,870 se asignarían al Programa de Modernización y Fortalecimiento de los Regímenes Especiales y las Inversiones, según Reyes, esta iniciativa busca mejorar las condiciones para hacer negocios en el país mediante la modernización de trámites y servicios aduaneros vinculados con los regímenes especiales y la facilitación de inversiones. En este proyecto, se realizarán actividades de promoción, eventos y misiones para dar a conocer los beneficios de estos programas y atraer nuevas inversiones.

Los $101,100 restantes servirían para financiar el funcionamiento de la unidad ejecutora del programa, responsable de coordinar la planificación y ejecución de las actividades de los cuatro proyectos. La asignación cubriría la contratación de personal, la adquisición de equipamiento y los gastos operativos necesarios para desarrollar las iniciativas.

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