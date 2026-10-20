“Avancemos” es un movimiento político dentro de VAMOS: Claudia Ortiz

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada Claudia Oritiz confirmó en Encuentro Con Julio Villagrán que participará en las próximas elecciones como candidata a diputada por San Salvador bajo el partido VAMOS; además, reveló que “Avancemos” se ha convertido en un movimiento político dentro de VAMOS.

«Hoy por hoy no existe una resolución legalmente válida que inhabilite mis derechos como afiliada del partido», dijo Ortiz, luego de las situaciones internas que sucedieron en el partido, donde se le denunció ante el Tribunal de Honor y Disciplina del partido y fuertes divisiones en el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).

“No hay una resolución que sea válida con la cual puedan bloquear mi candidatura. Se dio una lucha legal y política. Mucha gente alzó la voz y pues hoy por hoy estamos en eso y enfocados en poder mantener esa representación en la Asamblea Legislativa”, destacó Ortiz.

La legisladora consideró importante que se cree una alternativa democrática para El Salvador, “tener un proyecto político que nos permita avanzar en la historia del país más allá de esta situación de autoritarismo que vivimos”, por lo que, Ortiz considera que se necesita de un partido político que reúna ciertas características: que sea abierto, democrático, moderno, con una institucionalidad sólida y representativo.

“Después de todo esto que fue público y notorio; las diferencias existen y están ahí. Pero surge algo importante, hemos tenido algunas reuniones para reflexionar sobre esto, nació algo importante: Hoy por hoy lo podemos considerar como un movimiento político que ha nacido: que es el movimiento político Avancemos”, informó Ortiz.

Es de recordar que “Avancemos” era el nombre de la planilla de Claudia Ortiz para aspirar a puesto de dirección nacional dentro del partido, incluida la secretaría general; en la entrevista, reveló que el nombre no se escogió al azar, “sino por la visión que hemos compartido; no retroceder al pasado, pero tampoco quedarnos acá, sino avanzar. Avanc1emos en la historia del país y a una democracia más real, con más justicia, que aprenda de los errores del pasado, donde le podamos ofrecer realmente bienestar y dignidad a la gente”.

Ortiz sostuvo que, dentro del partido, existe un “grupo numeroso de personas” que “han luchado por la democracia interna”, con los cuales, se ha dialogado y reflexionado, “y esto creo que ya es un inicio de un movimiento político”.

“Es un movimiento político que tiene muchos miembros dentro del partido político (VAMOS), en esta, digamos, corriente dentro del partido político, que representa lo que ustedes ya saben: democracia, institucionalidad, más representación, abrirse, unidad, digamos, de quienes nos entendemos como opositores o los que estamos buscando algo diferente, algo mejor para el país”, enfatizó Ortiz.

A juicio de Ortiz, “Avancemos” es una alternativa en el sentido que “es un movimiento político que participa en un partido político (VAMOS).

Ortiz considera improvisación de Bukele

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, consideró que las recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele para revisar los casos de los colaboradores de pandillas, denota “improvisación”.

Ortiz planteó en Encuentro con Julio Villagrán que previamente, “se ha expresado que se atiende esta situación de otra manera y resulta que no; ya es bien difícil, emitir una opinión con base a puras especulaciones”.

Es de recordar que, en abril de este año, el hermano del presidente de la República, Ibrajim Bukele, reveló que existe un equipo “independiente” que revisa “caso por caso” “las denuncias” de los muertos e inocentes detenidos bajo el régimen de excepción. Bukele confirmó que se evalúa los casos, pero no se trata de una comisión, sino como una especie de “plan” para liberar a parte de la población que está en la cárcel.

Estas declaraciones fueron fuertemente criticadas en la opinión pública debido a su contradicción en su misma narrativa. Tres días después, se retractó y acusó a los medios de “tergiversar” las declaraciones. Bukele dijo entonces que se refería a colaboradores de pandillas ocasionales, es decir, que no tienen vínculos con las estructuras criminales y que se evaluarán para incorporarlos al Plan Cero Ocio.

Claudia Ortiz señaló que «el problema que tenemos en el país, es un modelo de seguridad y justicia que es insostenible». Ortiz reconoció que el régimen de excepción, sí ha dado resultados con respecto a la seguridad de la población, pero lo que se pide, es justicia para el que no ha cometido nada y paga en la cárcel y justicia para aquel que ha cometido crímenes atroces, imponiéndoles una condena por sus actos.

Ortiz agregó que, en el sistema penitenciario, existen desapariciones forzadas y tampoco se cumplen las cartas de libertad emitidas por los jueces. Por lo que, se debe enfocar en la justicia que se imparte en el país.

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