Claudia Ortiz habla de opacidad en Junta Directiva de Asamblea

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, habló en el Encuentro con Julio Villagrán sobre las asignaciones presupuestarias dentro de la Asamblea Legislativa y cómo la Junta Directiva le notificó, en un primer momento, que iba a tener un presupuesto de $20 mil para contratación de personal.

Ortiz mencionó que cuando se le notificó del presupuesto de 20 mil dólares en la Asamblea Legislativa estaba en la oficina del gerente de operaciones legislativa. “En una mesa me mostró un memorándum dirigido de una secretaria de la junta directiva notificando el presupuesto para el ejercicio anual que al dividirlo se componía de 20 mil dólares mensuales, cuando me lo mostró y se lo pedí, me dijeron que tenían instrucciones superiores de no entregarlo y de que no se le podía tomar foto, claramente hubo una violación de un debido proceso de notificación que fuera por escrito y de una manera legal y regular, ese acto es responsabilidad de la junta directiva”, dijo tajantemente la diputada opositora.

Esa notificación se dio el 8 de mayo. El 14 de mayo, la legisladora envió una propuesta de planilla de acuerdo con los $20 mil autorizados.

“Aquí se ha dicho que quise engañar a la administración haciendo varias solicitudes. Pero la carta va dirigida a la Junta Directiva (no a la administración de la A.L) para pedir que esa planilla sea autorizada. Y lo dieron por recibido”, informó Ortiz en el espacio de entrevista, con lo queda claro que la Junta Directiva está mintiendo al acusar a la diputada de «haberse burlado» de la Asamblea.

“Quien tiene la facultad de asignar presupuesto y de autorizar los nombramientos de los empleados de equipo de apoyo es la Junta Directiva. ¿Por qué en ese momento no dijeron “la planilla excede el presupuesto”? porque no lo excedía. Porqué un acuerdo lo autorizaba”, remarcó Ortiz.

La legisladora sostuvo que se ha dicho que hubo un “error administrativo”. Pero “¿por qué no quisieron mostrar ese memorando?