Cierran Penal de Chalatenango, instalaciones serán sede universitaria

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El director general de Centros Penales, Osiris Luna, confirmó que el Centro Penal de Chalatenango será clausurado en los próximos días. Desde este viernes se inició el trabajo logístico, para el traslado de los reos, el cual será apegado a los derechos humanos, recalcó.

En total son 1,620 privados de libertad, que serán trasladados a diversos recintos penitenciario.

“Vamos a trasladar a diferentes centros penitenciarios del país, en base a sus niveles de peligrosidad, en cumplimiento a los manuales de procedimientos. Vamos hacerlo en total respeto a los derechos humanos. Lo importante y beneficioso es para la gente que reside en los alrededores”, comentó.

Para el traslado de los privados de libertad se tendrá la participación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

El Director, explicó que este cierre no generará más hacinamiento carcelario, ya que se espera incluir los espacios que se generarán con la construcción de la segunda fase del Centro Penal La Esperanza, proyecto que se inició durante el gobierno anterior, el cual logró una reducción de hasta el 130 % de hacinamiento carcelario, luego de que en el 2014 alcanzara a 360 %.

“Traemos desarrollo y aprendizaje, en vez de estar construyendo más cárceles, estamos educando a las nuevas generaciones, para que ellos tengan un mejor aprendizaje y saber que ellos pueden tener un mejor desarrollo de ahora en adelante”, agregó Luna.

El Director, enfatizó que se está pasando de las promesas a las obras, y así será durante el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. “Hoy estamos cumpliendo, que este Centro Penal se va a clausurar”, afirmó.

María Chichilco, ministra de Desarrollo, afirmó que estas instalaciones servirán para una sede de la universidad estatal, es decir, una sede de la Universidad de El Salvador, con lo que genera más opciones para los jóvenes a través del estudio. “Siempre soñamos con una universidad en Chalatenango. Siempre he pesando que si de cambio social queremos hablar es necesario la educación, porque un pueblo educado no comete los mismos errores, si ese montón de jóvenes hubiera tenido la oportunidad de educarse no estuvieran ahí recluidos, es lamentable”, afirmó.

Agregó, que espera que el departamento del norte del país pueda brillar, a través de la educación. “Esto no es campaña, es una realidad, tenemos que aprovechar la voluntad política de nuestro Presidente”, dijo.

También, la ministra aseguró que ahora los jóvenes privados de libertad, tienen una oportunidad con el programa Yo Cambio. Por lo que deben estar prestos para servir a la sociedad, como una opción para reivindicar los errores del pasado.