Cientos de comunidades se reúnen frente al MINSAL para exigir mejoras en la salud pública

Líderes de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), en Alianza con el Colegio Médico y el Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS) realizaron una acción pacífica en las afueras del Ministerio de Salud (MINSAL) para hacer un llamado al ministro de salud, Francisco Alabí, sobre el deficiente servicio de la salud pública. Además, exigieron que se realicen las gestiones necesarias para la construcción de un Hospital en El Suncita, Sonsonate.

El director regional de COFOA, Alberto Velázquez, aseguró que ya se cuenta con el terreno donado para la infraestructura del hospital y con 86 mil dólares que los liderazgos de COFOA gestionaron con la Alcaldía de Acajutla, distrito en el que se pretende construir el centro hospitalario. Velázquez también informó que los liderazgos gestionaron con empresas industriales, como Energías del Pacífico, la construcción del hospital según las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se estima beneficiará a más de 8,000 habitantes.

“Ya hicimos el trabajo señor ministro Alabi. Los líderes ya le consiguieron todo eso. Lo único que necesitamos es que usted apruebe, usted firme y empiece ese trabajo poniendo personal de salud que es necesario ahí”, declaró Velázquez.

Por otra parte, los miembros de COFOA solicitaron mejoras en el Sistema de Salud, en la atención, en los insumos médicos y en la infraestructura, además pidieron mejoras en las condiciones salariales y de trabajo para todo el personal de salud, algo que se ha visto amenazado con la suspensión de la Ley del Escalafón en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025.

“El sistema de salud en el país no funciona, no está funcionando correctamente. Nosotros lo que buscamos es que este gobierno ponga atención y no recorte 90 millones al sistema de salud que ya es precario”, mencionó Velázquez. “Queremos un sistema de salud que funcione, queremos que haya medicinas, queremos que la atención sea inmediata y segura, también queremos que las citas de enfermedades crónicas no se alarguen a seis meses, queremos que sean inmediatas”, agregó.

El secretario general del SIMETRISSS, Rafael Aguirre, advirtió sobre los desafíos presentes en el sistema de salud pública, como la tasa de mortalidad materna muy superior a otros países de la región, la falta de acceso a los servicios de salud en las zonas rurales, la escasez de recursos, la escasez de personal médico y de enfermería, la creciente incidencia de enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.

“Las familias que no pueden acceder a atención médica de calidad enfrentan graves consecuencias y las personas que padecen enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado ven diezmada su calidad de vida”, dijo Aguirre.

Las propuestas brindadas por el SIMETRISSS para la mejora del sistema de salud público incluye el fortalecimiento del sistema de salud primario para que todos los ciudadanos tengan acceso al servicio básico de salud; el incremento a la inversión de capacitación y contratación de personal técnico operativo, especialmente en áreas rurales; implementación de programas de prevención y promoción de la salud que aborden las enfermedades transmisibles como las no transmisibles; además de la participación comunitaria en la gestión y mejora de los servicios de salud.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos, alertó que el recorte presupuestario para la salud anunciado para el año entrante “no puede tener buenos resultados”. Aseguró que, en el sistema de salud, la atención primaria y la hospitalaria se enfrentan a una situación de escasez y precariedad.

“Esperamos que los funcionarios abran una línea de comunicación que sea transparente, que sea oportuna y que den los resultados que ahora el pueblo está pidiendo”, comentó el titular del Colegio Médico.

Con base a la Constitución, las comunidades también pidieron transparencia sobre como se usan los impuestos en materia de salud y sobre los planes de inversión a la salud en el nuevo presupuesto nacional.

