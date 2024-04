China pide redoblar esfuerzos diplomáticos para acabar con crisis en Ucrania

NACIONES UNIDAS/Xinhua

Un enviado chino pidió el viernes redoblar los esfuerzos diplomáticos para acabar con la crisis en Ucrania a través de una solución política.

La crisis en Ucrania se está prolongando y está causando demasiadas víctimas. Seguir con el flujo de armas hacia el campo de batalla sólo exacerbará el riesgo de empeorar la crisis y no ayudará a distender la situación ni a acabar con los enfrentamientos, dijo Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante la ONU.

China hace un llamado una vez más a todas las partes pertinentes, de forma responsable, para que redoblen los esfuerzos diplomáticos encaminados a un cese al fuego y pongan fin a los enfrentamientos, para así promover una pronta solución política de la crisis y propiciar la paz, dijo Geng en una reunión del Consejo de Seguridad sobre el suministro de armas hacia Ucrania.

La crisis en Ucrania tiene complejas causas históricas y prácticas. En esencia, es un importante estallido de conflictos de seguridad en Europa. China no es la causante de la crisis ni parte en el conflicto. China no ha proporcionado armas o equipo letales a ninguna de las partes en conflicto, no se ha aprovechado de la crisis ni desea hacerlo, indicó Geng.

“La posición de China sobre el asunto en Ucrania siempre ha sido consistente y clara. Estamos comprometidos a ser defensores de la paz y promotores de las conversaciones de paz. China apoya la oportuna celebración de una conferencia internacional reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación equitativa de todas las partes, para discutir todas las opciones de paz de forma justa”, dijo.

China está lista para brindar las condiciones necesarias para que Rusia y Ucrania entablen negociaciones, para así realizar esfuerzos incesantes con el fin de lograr una pronta solución política a la crisis, indicó Geng.