China no tiene interés en el Golfo de Fonseca, mucho menos militares

En el último día de la visita a República Popular China, por invitación de ese Gobierno, un grupo de periodistas de diferentes medios de El Salvador, entre ellos Diario Co Latino, entrevistó a la embajadora de China Popular para América Latina y el Caribe Liu Yuquin, quien contestó con mucha tranquilidad todas las preguntas que se le hicieron, incluidas aquellas que podrían considerarse “incómodas”.

– A partir de la experiencia que tiene en los asuntos de América Latina y el Caribe, ¿qué perspectiva ve a las recientes relaciones diplomáticas y comerciales con El Salvador?

El establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Popular China y El Salvador ayuda mucho al acercamiento de los pueblos. Nos dan más oportunidades de conocernos y comprendernos. Me parece muy importante porque será bueno para la cooperación entre los dos países, no solo en el sector económico y comercial, sino en otras áreas como lo cultural y el contacto directo entre las personas, como el turismo.

Se tienen muy buenas perspectivas del desarrollo de las relaciones de los dos países.

– Durante mucho tiempo China no ha tenido acercamientos con América Latina, esto ha sido reciente, ¿por qué China no había visto hacia América?

No es que China no haya querido establecer relaciones, de hecho las relaciones entre China y muchos países latinoamericanos no son recientes, porque Cuba fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas en 1960, se acaban de cumplir en Beijing 58 años de estas relaciones, con Chile establecimos relaciones en 1970, pronto cumpliremos 50 años, con México, esas relaciones iniciaron en 1972, al igual que con Argentina, con Venezuela cumpliremos 74 años.

Con la mayoría de los países latinoamericanos establecimos relaciones en la década de los 70 y 80, realmente El Salvador es uno de los pocos países que hace poco empezamos relaciones. Con los países centroamericanos tenemos una relación más reciente porque Costa Rica fue el primer país de esa región en establecer relaciones con la República Popular China en 2007, ahora ya tenemos 11 años de relaciones oficiales entre los dos países.

El año pasado establecimos relaciones diplomáticas con Panamá y con República Dominicana, en mayo de este año, dos meses después establecimos relaciones con El Salvador, ahora en los 33 países latinoamericanos y caribeños tenemos relaciones diplomáticas con 23 países y solamente nos faltan 9 países que todavía no tienen relaciones con nosotros.

Entre los países de habla castellana que no tienen relaciones con China son Nicaragua, Honduras, Guatemala y Paraguay.

– Se va a buscar establecer una relación diplomática con los países que aún no tienen?

China está muy abierta a todos los países del mundo en establecer relaciones diplomáticas, solamente tenemos una base para este tipo de relaciones oficiales, que es el principio de una sola China y que el gobierno de la República Popular China es el único representante legítimo de toda la nación china.

En el mundo no existe una China y un Taiwán, y tampoco dos chinas, ese es el principio de nuestra parte para establecer relaciones diplomáticas con otros países.

– Usted conoció de la oposición de Estados Unidos a la apertura de relaciones entre El Salvador y China, ¿qué piensa de eso?

Me parece muy ridículo esa oposición porque Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con la República Popular de China en 1979, o sea, 39 años atrás Estados Unidos empezó a tener relaciones oficiales con China, también respetando el principio de una sola China en el mundo, y que el gobierno de la República Popular de China es el único representante legítimo de toda la China.

Si Estados Unidos ya tiene relaciones oficiales con China por qué se opone a que El Salvador tenga relaciones diplomáticas con China, eso parece muy ridículo.

– Ha sido hasta que llega el presidente Xi Jinping, que ha viajado hacia América latina, ¿por qué los anteriores presidentes no viajaron?

A partir de la década de los 90 los presidentes de la República Popular de China viajaron a casi todos los países de América Latina. Han visitado México, Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela.

Los presidentes de la República de China sucesivamente han dado la importancia a la región latinoamericana para tener contacto directo con los dirigentes de esos países.

– Hay alguna posibilidad de que el presidente de El Salvador viaje a China o el presidente de China viaje nuevamente por América Latina y visite territorio salvadoreño?

Esperamos que nuestro presidente viaje a El Salvador para conocer aún más y para fortalecer más las relaciones entre China y El Salvador.

Eso dependerá de la agenda de los presidentes, hay que coordinar las visitas después de tener la voluntad de ambas partes.



– Usted como responsable diplomática de América Latina, ¿tiene previsto viajar a El Salvador?

Yo espero tener la oportunidad de conocer ese país, porque El Salvador es el país centroamericano que todavía no he conocido.

– ¿Qué oportunidades podría tener el sector empresarial en cuanto a tema de inversión, qué pasos se deben seguir luego de entablar las relaciones entre ambos países?

El Salvador también tiene que extender la invitación a los empresarios chinos para que viajen a El Salvador a conocer, y dar el primer paso para hacer inversiones siempre es conocer el lugar.

Por el poco tiempo que se tiene de haber iniciado las relaciones no se tiene el conocimiento y la comprensión mutua, también se necesita que ustedes (los medios) hagan la promoción de su país, porque China aplica el sistema de mercado socialista, entonces, las empresas tienen que hacer sus inversiones, pero sobre la base del conocimiento.

La parte salvadoreña tiene que hacer más promoción y esfuerzos para atraer a empresarios chinos, ahora ellos tienen gran interés de hacer inversión en otros países, pero quieren estrechar más la cooperación incluyendo los países latinoamericanos.

– ¿Hay interés de algunos empresarios chinos en la zona del Golfo de Fonseca y puerto de La Unión?

No conozco si algunos tienen interés en el puerto de La Unión, probablemente habría algunos empresarios chinos que tienen el interés pero como no estamos al tanto de la información, seguramente el interés es muy particular de la empresa, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno, porque no sabemos nada todavía.

– En nuestro país se tiene la percepción que los productos chinos siempre tienen una calidad inferior, ¿cuáles son los mecanismos que tienen para verificar la calidad de producción?

En el pasado sí se dio el fenómeno de productos chinos de baja calidad, actualmente más y más productos chinos de buena calidad están ganando el mercado mundial, incluso el mercado de los Estados Unidos.

Debemos reconocer que no todos los productos chinos son de buena calidad, si hay baja calidad, pero eso es un fenómeno común y corriente, pues algunos productos que salen de China de mala calidad probablemente tienen su mercado por su precio bajo. En términos generales los productos chinos ya tienen la fama de buena calidad.

– ¿En China hay controles para verificar esos controles de calidad?

Sí, cada fábrica y taller tiene un control de calidad, además, cada gobierno provincial o local también tiene un consejo de comercio exterior o comité que verifica el proceso de exportación, si las empresas tienen problemas de precio o disputas entre ellas, los gobiernos tienen la responsabilidad de resolver la problemática.



– ¿Cómo queda América Latina en la situación que se está dando con los aranceles y medidas comerciales?, ¿esto representa una oportunidad o es una desventaja para América Latina?



En cuanto a la guerra de comercio desatada por los Estados Unidos, la posición de China es muy firme, no tenemos miedo a hacer la guerra comercial con nadie, pero tampoco somos nosotros los que desatamos la guerra contra nadie, no lo quisiéramos hacer, pero una vez ya hecha no tenemos miedo, tenemos que enfrentar y precisamente es lo que estamos haciendo así.



– En El Salvador mucho se ha hablado que China está muy interesado en militarizar el país e instalar una base militar, ¿esto es cierto?

Y cómo piensan ustedes… ¿Ustedes creen que El Salvador tiene una posición estratégicamente geográfica? ¿El Salvador tiene algún significado estratégico o militar? ¿Qué piensan ustedes?

Nosotros no tenemos esta idea, ni idea tenemos, probablemente otros países quieran hacer, pero China no, porque nosotros nunca hemos exportado militares al exterior, si tenemos soldados que participan en el mantenimiento de la paz como la Fuerza Azul de las Naciones Unidas para mantener la paz en algunos países donde hay caos, pero nunca exportamos los soldados a otras naciones.

– ¿China tiene bases militares en otros países?

Bases militares no.

– ¿Cuáles son los beneficios de un país al tener relaciones diplomáticas con China?

China brinda la oportunidad, porque es un mercado de 1,400 millones de consumidores y da la bienvenida a los empresarios de otros países del mundo, para mostrar los productos de su país y vender.

Vender y comprar es uno de los principales beneficios que da a los países que tienen relaciones con China, porque el establecimiento de relaciones diplomáticas entabla más beneficios y facilidades para hacer la cooperación.