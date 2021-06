CESTA promueve la reforestación del país con entrega de árboles

@DiarioCoLatino

En el Día de la Bicicleta que se celebra cada 3 de junio, y el Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) consideró urgente y necesario reforestar el país, por lo cual, junto a un grupo de ciclista entregó árboles y plantas a la población en la plaza Gerardo Barrios.

Para contrarrestar el fenómeno del cambio climático, CESTA ha lanzado la campaña “Con árboles y bicicleta enfriamos el planeta”, por considerarlos dos elementos que contribuyen directamente a mejorar las condiciones ambientales, la cual contempla procesos de sensibilización y concientización, combinando el uso de la bicicleta con acciones de reforestación, pues los árboles logran captar el CO2, ayudan a descontaminar el ambiente y brindan oxígeno puro.

La campaña incluye actividades como la siembra de árboles, suministro de árboles en diferentes zonas del país y evitar los monocultivos, fomentar la bicicleta como medio de transporte, suministro de bicicletas a centros educativos, establecimiento de viveros, y apoyar a las municipalidades a que aprueben legislación favorable para el uso de la bicicleta en sus territorios.

La situación de cambio climático que ocurre en el planeta, afecta al país con severas sequías, inundaciones y fuertes huracanes, solo en 2020 se tuvieron tres fenómenos que golpearon fuertemente el país, Amanda, Cristóbal y ETA, mismos que dejaron al descubierto la vulnerabilidad del territorio salvadoreño.

Entre las causas de cambio climático se tiene la quema de combustibles, si bien es cierto que la contribución de El Salvador a las emisiones mundiales de CO2 es muy pequeña, sin embargo, también es responsabilidad de reducir el consumo de combustibles fósiles.

CESTA trabaja en la promoción del uso de la bicicleta como un medio de transporte desde 1987, en 2015 establece el programa “Sin bicicleta no Hay planeta”, a fin de promover la generación de conciencia, el uso y disponibilidad de medios de transporte sustentable, para mejorar la calidad de vida de la población y del ambiente.

La bicicleta es un medio de transporte ecológico, accesible a la población, no consume combustible, ayuda a la salud de las personas, pacifica el tráfico, no genera estrés vial, no causan muertes por siniestros o accidentes viales, es armoniosa con el ambiente y es un medio de transformación social.

Asimismo, los árboles actúan directamente contra el calentamiento global ya que absorben el CO2, pero además aportan alimento y refugio a aves, insectos y una gran variedad de animales silvestres, aumentan la fertilidad de los suelos y disminuyen la erosión que generan el agua y el viento, reteniendo la tierra y evitando los deslizamientos de tierra que han causado tanto daño a la población.