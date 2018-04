Carta al oprimido

Compartir ! tweet





“El pan es la vida del pobre, quien se lo roba lo mata”.

“El que ofrece a Dios en sacrificio lo robado al pobre mata al hijo en presencia del padre”. Texto semítico.

“El salario no pagado al trabajador por el patrón es quedarse con la vida del trabajador”.

En este momento de campaña preelectoral, Arena y el partido de las nuevas ideas no presentan opciones para solventar los problemas de los oprimidos, al pobre, al obrero y campesino explotado, al estudiante, al joven sin trabajo, los campesinos y pobladores de pequeñas ciudades que son envenenados por los cañeros produciendo una epidemia de insuficiencia renal, los campesinos pobres, que cuando los cañeros queman sus cañales causan la destrucción de sus cultivos, y causan incrementos de enfermedades respiratorias en los campesinos y sus hijos e hijas, a los hombres y mujeres que se les niegan las pensiones, a los pacientes que se les niegan sus derechos, a las mujeres pobres y campesinas que son encarceladas por delitos relacionados con incidentes en sus embarazos, estos y muchos más son los oprimidos de El Salvador.

El señor Simán, el señor Calleja y el señor Bukele no te representan. El único que te representa es cuando tengas una alta conciencia de tu condición de oprimido, de explotado, de humillado. Esa conciencia debe de conducirte a tener fe y creerte que puedes construir junto con todo el pueblo una sociedad diferente, una sociedad anticolonial, antineoliberal, antipatriarcal, y que cuide de la naturaleza del agua, del aire, de los árboles, de la vida. Tu conciencia se aumenta con un alto nivel de cultura política, un alto nivel de organización y un alto nivel de movilización y lucha. Todo esto te permitirán que no te engatusen las mentiras de los demagogos, y los falsos profetas que dicen que resolverán tus problemas.

Tú sabes quienes son tus enemigos: ellos son los dueños de las fábricas, los dueños de los centros comerciales, los dueños de los bancos que te cargan altas tasas de interés por préstamos. Los Poma, esa familia que controla la importación y venta de 16 marcas de automóviles y que confabulan junto a los títeres de la Sala a negarte un transporte público decente y seguro. Los dueños de las AFP que te estafan cada año ganando del trabajo donde dejas tu vida, los que te venden la energía eléctrica que una vez fue del pueblo y para el pueblo, los que te matan envenenando el aire, contaminando el agua, los funcionarios corruptos, los políticos que se erigen como líderes y que no proponen nada para no mostrar sus debilidades, quienes dicen que no son corruptos y son madre de la corrupción. Los que embarazan a tus hijas y las dejan abandonadas, los coyotes, incluidos Calleja, que no te paga lo justo por tus productos: el pescado, las frutas, el loroco, el camarón, el maíz y el maicillo. Estos coyotes que son dueños de supermercados que se hacen ricos pagando miserables salarios y vendiendo sus productos a precios muy altos.

También están incluidos los dueños de almacenes que por años te han cobrado precios exorbitantes por sus productos, ejemplo el señor Simán que se han enriquecido y te ha robado tu trabajo, son tus enemigos los que tienen contratos con el Gobierno sin someterse a concursos públicos como es el caso la familia Bukele que se embolsa 24 millones de tus impuestos cada año.

Estos son tus enemigos, tu alta conciencia política debe hacerte no creer en los cantos de sirenas, lo que ellos solo buscan es aumentar sus ganancias y tener más poder sobre el oprimido.

Tus enemigos ofrecen palabras vacías para arrastrarte y confundirte con sus posturas demagógicas y así perpetrar este sistema capitalista, neoliberal y patriarcal y de envenenamiento a la naturaleza. Simán y Calleja y Bukele se aparecen como los campeones de la honra, de la decencia, los que no te han robado, los que no te han explotado. Simán ha dicho “queremos la mejoría para el pueblo que queremos”. Como puedes esperar que Simán quiera el pueblo cuando por muchos años ha sido parte de los que te explotan y te roban la vida. Ha sido parte de los que destruyen los bosques, intoxican el aire y destruyen la naturaleza. El amigo de la minería metálica, él es y ha sido de los que han encubierto la corrupción, de los que no pagan los impuestos, de los que se quedan con el pago del IVA, de los que pagan miserables salarios a sus empleados, de los que se han enriquecido a costa de tu trabajo.

Bukele no está excluido de este grupo de explotadores, de dónde piensas que ha surgido su capital, sus ganancias. Esto no se creó por milagro, su capital se creó no pagando justos salarios. Cito lo siguiente que está en eclesiástico y que fue citado por Bartolomé de las Casas en 1514 ante la explotación y opresión desmedida del conquistador: “el que no paga justo salario derrama sangre”. Cito: “la tortilla es la vida del pobre”. Tu crees que Bukele no ha derramado tu sangre al no pagar el justo salario, tu crees que la comida suntuosa de Bukele no lleva el trabajo del pobre, ese trabajo que es tu vida. Bukele te ha robado tu vida de obrero. Como puede ser Bukele el que va a librarte de la explotación y de ser el oprimido cuando él te ha explotado y te ha oprimido y lo continúa haciendo. Cómo puedes creer que Bukele, el que no conoce la vida en el rancho del campesino, de los que se comen la chenga, el que no conoce el mesón del obrero, en la miseria de los sin casa, pueda ser el que va a terminar con tu miseria y con el robo de tu vida dejada con tu trabajo.

“El PAN representa la vida del pobre, quien se lo roba lo mata”. Bukele se ha quedado con tu vida, te ha robado tu vida pagándote salarios miserables. Él te ha robado el PAN, y ahora se presenta como tu salvador. Cómo puede Bukele ser la salvación del oprimido, si no conoce lo que es dormir en el suelo, lo que es no tener los miserables alimentos que tú tienes, tu el oprimido, el explotado, el insultado, el avasallado.

Cuando tú trabajas el patrón se apropia del excedente que tú produces dejando tu vida en la fábrica, en el almacén, en el supermercado, en la agencia de publicidad, etc. Simán, Calleja y Bukele son los que se apropian del excedente. Y el que genera excedentes eres tú con tu trabajo. Y tu trabajo es tu vida, por tanto, se apropian de tu vida. El presidente Mujica ha dicho que cuando trabajas, que cuando compras, que cuando se te niega el derecho a la salud, cuando te intoxican el aire, allí queda tu vida tirada. La vida, tu vida, solo es una y debes cuidarla, defenderla y defenderla contra tus enemigos que hoy se presentan como tus salvadores. Comprender esto es parte del camino de tu liberación. Tu liberación pasa por estudiar lo más que puedas y saber lo más que puedas sobre esto, también pasa por exigir a tus dirigentes una práctica consecuente, y, sobre todo, una práctica con honradez ética y decencia. Pasa por construir resistencia organizada en tu cantón, en tu municipio, en tu barrio, en tu calle, en la fábrica, en la universidad, en los centros educativos, en todas partes donde exista otro como tú, el oprimido, el explotado, el sin trabajo.

ORGANÍZATE Y LIBÉRATE, ESE ES TU CAMINO

Dr. José Joaquín Morales Chávez

Canadá