Carolina Recinos responsable de campaña de desprestigio contra la profesora Idalia Zúniga

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, manifestó que toda esta situación de atropello se debe porque asistió a una reunión en el Ministerio de Educación el 18 de octubre a las 11:30 a.m. previo a la marcha. Así lo informó en el programa de entrevistas matutino de TVX.

En esa reunión apareció la comisionada presidencial Carolina Recinos, quien dijo que no iban a congelar el escalafón, pero el requisito era no asistir a la marcha en rechazo al presupuesto de 2025, que contempla el recorte del presupuesto para Salud y Educación y la suspensión de 11 mil plazas; lo cual demuestra que no era una mesa de diálogo, sino de imposición, dijo la maestra y dirigente gremial.

“En la reunión yo no firmé el acta, dije me voy a retirar, pero antes de levantarme la comisionada presidencial Carolina Recinos me dice, usted va a ser la culpable de que ese escalafón no se dé, y si usted habla vamos a lanzar los megáfonos del gobierno, los que han estado descalificándome, así como al Frente Magisterial y a la marcha”, denunció Zúniga.

La maestra reiteró que a este gobierno le molesta mucho cuando un sindicalista señala, y con ella ya venía una situación de malestar por haber hablado y criticado sobre el rezago educativo, ahora hay niños que llegan a segundo ciclo sin saber leer.

El 22 de agosto de 2024, siendo directora del complejo educativo República del Perú, llegó gente del Ministerio de Educación para suspender a Zúniga del cargo, el documento estaba firmado por el mismo director departamental de Educación Ronald Monterrosa.

El segundo despido ocurrió el 21 de octubre con la plaza de profesora, dos días después de la marcha donde solo el Frente Magisterial representó a los maestros. La docente labora en el Ministerio de Educación desde el 1 de agosto de 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz.

“El mensaje para los directores departamentales es que renuncien, porque los están obligando a cometer arbitrariedades; y son ustedes los que van a responder, el régimen del gobierno está desmontando el sistema de servicios públicos de Salud y Educación, así como del resto de prestaciones de servicios públicos gratuitos del Estado”, sostuvo la secretaria general del FMS.

En redes sociales la docente es víctima de ataques, donde la acusan que durante su gestión como directora del centro escolar manejó de manera inapropiada recursos financieros, humanos y bienes muebles.

Asimismo, funcionarios de gobierno han publicado en redes sociales que la docente tiene una vinculación política con el FMLN, para sumarse a la estrategia de desprestigio y justificar el despido o la supresión de su plaza la única dirigente gremial que se negó a desconvocar la marcha.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...