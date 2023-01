Canal 33 despide a periodistas y presentadores por problemas financieros

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Se cierra un ciclo en mi vida profesional, gracias Canal 33 por más de 13 años de confiar en mí y permitirme conducir diferentes espacios de información. Aprendí mucho”, publicó en redes sociales la presentadora de Teleprensa, Diana Verónica Ramos.

Al igual que Ramos, varios periodistas y presentadores de Canal 33 anunciaron que desde este lunes dejan de laborar para la empresa, sin dar mayores detalles del por qué, aunque se ha difundido la noticia de que la televisora atraviesa por problemas financieros y ya no producirá programas en vivo como De mujer a mujer, Buena onda, Teleprensa y entrevista 8 en Punto. De hecho este día el noticiero Teleprensa no se transmitió a las 6 a.m.

“Este año tuve la oportunidad de presentar noticias y ha sido una experiencia muy bonita, última emisión del 2022 de Teleprensa Mediodía, finalizó mi temporada en Teleprensa, muchas gracias a las personas que creyeron en mí, que me apoyaron y que me instruyeron. Este 1 de enero de 2023 no lo iniciamos como queríamos, pero estoy feliz porque aprendí mucho, escribió en redes sociales la presentadora de noticias Alejandra Barahona.

En redes sociales algunos usuarios han señalado que la críticas al gobierno le pasó la factura a Canal 33, cuando ya no permitieron las entrevistas de Wendy Monterrosa, Sergio Mendez y William Meléndez, además, comenzaron a censurar el noticiero de Teleprensa. Otros advierten que de seguro, aparecerán inversionistas afines al gobierno para seguir con la propaganda disfrazada.

Hasta el momento Canal 33 no ha explicado el por qué del cierre definitivo de los programas en vivo. A los empleados despedidos se les comenzará a pagar su indemnización a partir de este lunes 2 de enero, de difundió en redes sociales,