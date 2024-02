Canadá es la primera prueba de la selección femenina en fase de grupos de Copa Oro

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Este jueves 22 de febrero dará inicio la fase de grupos para la selección femenina de El Salvador, contra la selección de Canadá, en el Shell Energy Stadium, primer partido en el cual la selección de Erick Acuña buscará tener un buen inicio en una participación histórica en la Copa Oro W.

De los encuentros de repechaje que se disputaron el sábado anterior, República Dominicana, Puerto Rico y El Salvador fueron las últimas tres selecciones en unirse a la competencia.

En retrospectiva, la azul y blanco finalizó en el grupo C de la fase de grupos junto a Canadá, Costa Rica y Paraguay, tres selecciones a las que el equipo de Eric Acuña enfrentará en las siguientes dos semanas en busca de un boleto a los cuartos de final.

El equipo enfrentará esta semana y la próxima a rivales importantes como el equipo de la hoja de maple, al que se medirá este jueves 22 a las 8:00 p.m. Hora El Salvador, en Estados Unidos.

El domingo 25, a las 7:00 p.m. se medirá ante Costa Rica, en el mismo estadio, y cerrará la fase contra Paraguay el miércoles 28 en el mismo recinto a las 8:00 p.m.

En su camino a la fase de grupos el equipo tuvo un paso perfecto en las eliminatorias al vencer a Nicaragua, Honduras y Martinica, luego en el partido de repechaje el equipo venció a Guatemala 3 a 1 con un triplete de Brenda Cerén.

Fase de grupos

Grupo A: República Dominicana, México, Estados Unidos y Argentina.

Grupo B: Panamá, Puerto Rico, Colombia y Brasil.

Grupo C: El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Canadá

La fase de grupos está compuesta de tres equipos de cuatro, de los cuales los dos primeros de cada uno pasarán a la fase de cuartos de final y los terceros dos mejores de dicha fase podrán también acceder a la siguiente ronda.

La selección nacional, según el técnico Erick Acuña, buscará llegar a los cuartos de final entre los dos mejores terceros; sin embargo, la competencia tendrá un nivel importante de rivalidad.

Este martes los equipos dieron inicio a la fase de grupos, con choques como el México vs Argentina, USA vs República Dominicana, Panamá vs Colombia y Brasil vs Puerto Rico.