Campaña de descrédito contra Nayib Bukele, el propósito de la candidatura maliciosa de Ernesto Muyshondt

Wilfredo Mármol Amaya

Psicólogo y escritor viroleño

La más reciente encuesta de preferencias políticas, como parte del actual ideario imaginario de la sociedad salvadoreña, predice la reelección del actual Alcalde Municipal, señor Nayib Bukele, y sin mayores espavientos para el periodo 2018-2021, gracias a su visible y exitoso trabajo. Eso es ineludible.

Es que en la ciudad capital los aportes de una capacidad de gobernar son evidentes, veamos algunos ejemplos concretos:

“Nuevas ideas que se ven”, más que una valla es la acción comunitaria en acción, llámese parques comunales remozados, espacios de recreación surgidos donde no existían, calles asfaltadas en barrios donde atizaba el polvo y los baches por doquier. Techos en casas comunales, paredes, agua potable, proyectos de alumbrado público, etc. etc. son ahora realidades, no promesas.

La iluminación de San Salvador con lámparas LED van más allá que un discurso político, también son una realidad. Por cierto, cuando este proyecto estaba en sus inicios, un compañero de trabajo, quien siempre se identificó con los partidos de derecha me manifestó: “Nunca he votado por la izquierda, pero anoche quedé sorprendido, Nayib ha iluminado la colonia y las partes oscuras ahora tienen iluminación LED, nunca a un Alcalde le habíamos interesado como colonia, excepto en las votaciones; no hay dudas mi voto de aquí en adelante será para Nayib y su partido” Los parques y plazas centrales de la ciudad capital avanzan en sus reconstrucciones, algo nuevo y diferente llegará a San Salvador, que la volverán una ciudad de vanguardia. El proyecto de revitalización del centro histórico, habla por sí mismo, así lo expresó a un estudiante de Antropología de la UTEC, un comerciante “Bueno este último reordenamiento estuvo bastante bien, porque no hubo ningún problema, problema de pleitos, no así como hizo el alcalde este “Norman Quijano”, este estuvo bastante bien, hubo bastante colaboración y sin necesidad que viniera nada de seguridad o de los agentes, nosotros solos decidimos y comenzamos a movilizarnos, fue por nuestra propia voluntad por lo dicho en las reuniones y fue de manera pacífica”, enarbolando la estrategia del diálogo, así lo dijo otro comerciante, el estudiante avanzado de Antropología: “Bueno mire, para mí, todo estuvo en que violencia llama violencia, uno siempre responde de la manera en la que le hablan a uno, en nuestro caso todo fue por el diálogo en las reuniones y todo, el señor Alcalde, no nos forzó sino que nos hizo comprender los motivos que hacían necesario el reordenamiento, no como la Administración anterior que todo a la fuerza, más que este es el medio por el que uno vive, por el cual subsistimos y nuestras familias, la promesa de otro espacio fue lo que nos motivó a trasladarnos. La promesa a un futuro es el mercado”

Aun se recuerdan las palabras del entonces Alcalde, Norman Quijano “Nayib Bukele es muy joven para gobernar”, palabras que tuvo que disimular tras la sonada derrota electoral, convirtiéndose en su fracaso más emblemático en su vida política.

Es más, en opinión de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, pone al descubierto que Nayib Bukele ganaría las próximas elecciones presidenciales de 2019 si fuera el candidato del partido FMLN, y el mencionado como candidato, el señor Carlos Calleja aparece muy a la saga de Bukele:

¿Quién podría ser un buen perfil para asumir la presidencia en el 2019?

Nayib Bukele: 32.5%

Juan Carlos Callejas: 3.9%

Norman Quijano: 2.4%

La mañana del 5 de junio de 2017, El Periódico Digital CONTRAPUNTO presenta una encuesta en curso, la consulta al soberano es la siguiente:

¿Por cuál posible candidato votaría usted en las próximas elecciones presidenciales?

Nayib Bukele: 72.00%

Carlos Callejas: 16.00%

Ninguno: 12.00%

No hay dudas, la continuidad del alcalde municipal como cabeza emblemática del gobierno en San Salvador sigue siendo luz de esperanza, y recae en la responsabilidad de Nayib Bukele, lo que hace afirmar la sabiduría popular que una campaña de descrédito contra Nayib Bukele en las futuras elecciones, es el propósito de la candidatura maliciosa de Ernesto Muyshondt, otrora personaje que luciera en las noticias en una reunión en el municipio de Ilopango proponiendo candidatos de la cartera de seguridad, con el alcalde Ruano a la cabeza.

Nayib Bukele continúa siendo de la confianza salvadoreña para repetir el triunfo por la capital el próximo año 2018, y la esperanza de victorias para años posteriores se hacen sentir en el tejido social salvadoreño.