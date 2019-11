Cámara ordena que juez continúe  conociendo caso de lavado de dinero ante recusación de Fiscalía

@DiarioCoLatino

La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro resolvió no ha lugar a la recusación planteada por Fiscalía General de la República contra el juez del Tercero de Instrucción, René Gallardo y resuelve que continúe conociendo el proceso contra ocho miembros de una familia acusada de lavado de dinero y de activos, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

En la recusación se cuestionó la falta de imparcialidad del juzgador que evidenció al resolver en contra de las peticiones de la representación fiscal y un impedimento ético de parte de un defensor que antes fue fiscal de la Unidad Contra el Lavado de Dinero y Activos aduciendo que existe la probabilidad positiva que este haya conocido del presente caso.

Al respecto la Cámara analiza que el ente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética es el Tribunal de Ética Gubernamental, lo cual imposibilita a esta Cámara para separar al abogado Héctor Nahúm Martínez del presente proceso y mucho menos para determinar si, él concurre algún impedimento

Según los magistrados los argumentos del fiscal únicamente son conjeturas y suposiciones, por las razones siguientes: si bien es cierto que el abogado en mención laboró en dicha unidad, no obstante con la documentación presentada no se logra acreditar que haya intervenido de manera directa o indirecta durante el ejercicio de su función en este proceso de referencia fiscal 22-UDIF-12 además no es posible deducir tal situación por el simple hecho que haya laborado para dicha institución.