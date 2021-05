Bukele no va dar un paso atrás, en su plan de controlar el Estado

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El economista Luis Membreño catalogó las acciones tomadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, como un comportamiento “suicida”, especialmente por su confrontación abierta con el gobierno y la clase política de los Estados Unidos, así como su acercamiento a la República Popular China.

“Yo lo veo, perdón la palabra, pero, suicida lo que hace, pero así es su comportamiento”, dijo Membreño, quien agregó que luego de lo visto con el mandatario es predecible que elija ese camino.

“A mí no me extrañaría que él escoja ese camino porque es de autopreservación. Cuando quemas los barcos, quitas a la Sala de lo Constitucional, al fiscal, mañana al procurador de los Derechos Humanos, pasado mañana a los magistrados de la Corte de Cuentas y un día después al Tribunal Supremo Electoral, no queda ningún contrapeso en el país”, dijo el analista durante entrevista en TVX.

Para Membreño, Bukele no va dar un paso atrás, sino que “el va para adelante, absolutamente” en su plan de controlar el Estado, pero con un giro de tuercas adicional que implicaría reformar la Constitución para perpetuarse en el poder.

“Puede ser así de un plumazo en una sesión plenaria. La Constitución ya la tienen casi hecha, recordemos que están trabajado como un año con el vicepresidente (Félix Ulloa) y otras personas, vendrán cambio de Constitución sin duda, es lo indispensable para él para garantizar el control absoluto”, dijo el economista.

Agregó que hasta el momento, Bukele ha tenido un músculo financiero que le ha permitido entregar dinero a la población, pero hay que ver si mantendrá las fuentes de financiamiento.

Membreño cree que Bukele se equivoca al pensar que con China tendrá chequera abierta para financiar un modelo basado en medidas asistencialistas y paliativas.

“No veo a una China diciendo: Aquí van $3 mil millones para que el Gobierno de El Salvador haga con ellos lo que quiera. China es muy cauto en su forma de prestar y lo hemos visto en el mundo. Lo hace contra garantías reales.

En el caso de Venezuela y Ecuador, la garantía es el petróleo y otras naciones han entregado soberanía territorial a la República Popular China a través de puertos.

“La pregunta es, qué tiene El Salvador para poder garantizar el pago de equis miles de millones de dólares”, se preguntó.

Membreño agregó que China podría comprarle al gobierno los $800 millones en bonos, que se vencen en 2023 y que para la nación asiática puede ser una operación financiera más, que le podría generar réditos lo cual es normal.

“Pero que le vaya a dar mil millones para que se los gaste como quiera, y el próximo año 2 mil millones, no lo veo, no veo a los chinos perdiendo dinero, porque ellos son cautos en lo que hacen”, insistió.